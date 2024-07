Stima delle risorse di nichel in Canada per il progetto DeLauro

Il progetto DeLauro ha una risorsa iniziale indicata di 81 milioni di tonnellate con una concentrazione dello 0,25% di nichel.

Canada Nickel ha annunciato una stima preliminare delle risorse minerali per il progetto Deloro sul solfuro di nichel, situato nel campo minerario di Timmins-Cochrane in Ontario, Canada. Questa è la prima di sette nuove risorse di nichel che dovrebbero essere annunciate entro la fine del primo trimestre del 2025, a dimostrazione della potenziale portata del distretto del nichel di Timmins.

Il progetto DeLauro ha una risorsa iniziale indicata di 81 milioni di tonnellate con una concentrazione dello 0,25% di nichel, contenente 202.000 tonnellate di nichel. Inoltre, esiste una risorsa presunta di 357 milioni di tonnellate con una percentuale di nichel dello 0,25%, contenente 885.000 tonnellate di nichel.

“Siamo molto soddisfatti della portata di questa risorsa iniziale in Deloro, soprattutto considerando la scala relativamente piccola dell’impronta target rispetto agli oltre 20 obiettivi nel nostro portafoglio”, ha affermato Mark Selby, CEO di Canada Nickel.

“Deloro è convenientemente situato vicino a Timmins e alle infrastrutture minerarie e di lavorazione dell’impianto di Dome, e beneficia di spese generali relativamente basse con una media di soli nove metri”, ha aggiunto.

Risorse minerarie

La stima iniziale delle risorse minerarie di Deloro era basata su 8.242 metri di carotaggio in 22 fori. Le risorse totali desunte ammontano a 357 milioni di tonnellate con un titolo dello 0,25% di nichel, equivalenti a 885mila tonnellate di contenuto di nichel, mentre le risorse totali indicate ammontano a 81 milioni di tonnellate con un titolo dello 0,25% di nichel, che equivalgono a 202mila tonnellate di contenuto di nichel. . Per questi calcoli è stato utilizzato un grado di soglia pari allo 0,10% di nichel.

Il programma di esplorazione del 2024 è focalizzato sulla dimostrazione del potenziale del suo portafoglio nella zona del nichel di Timmins, dove finora sono stati perforati 112 fori, per un totale di 47.482 metri.

Canada Nickel ha sette impianti di perforazione in funzione: quattro impianti di perforazione nelle nostre proprietà Mann Central e Mann Northwest, due che completano la fase successiva di perforazione nel nostro progetto Reid e uno mirato all’estremità orientale del nostro progetto Reaume.

