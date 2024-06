Storia del Perù contro le squadre CONCACAF in Copa America

Il Perù giocherà una partita chiave martedì 25 giugno alle 17:00 contro il Canada Per qualificarsi ai quarti di finale della Copa America. Una vittoria virtuale per il Bicolor aumenterebbe le sue opzioni dopo aver pareggiato con il Cile nella loro prima apparizione.

Questa sarà la prima volta che il Perù affronterà il Canada in una Copa America, ma non gareggerà contro una squadra nazionale squadra CONCACAF Nel torneo per nazionali più antico del mondo.

In effetti, sarà la partita del Canada Il settimo bicolore contro una concorrente della suddetta federazioneCon un bilancio positivo per la squadra tutti.

Questa è la prestazione del Perù contro i rivali della CONCACAF in Copa America

Dalla Copa America del 1993, le squadre CONCACAF si sono infine unite al torneo CONMEBOL originale, accumulando incontri successivi tra Perù e Messico a livello continentale.

In realtà, Il Messico ha vinto i suoi primi due duelli di Copa AmericaLa prima fu per i quarti di finale e la seconda per il terzo e quarto posto. Quanto al terzo, pur terminando in parità, la squadra di Latri finì per qualificarsi alle semifinali dell’edizione 1999 vincendo ai rigori 4. -2.

Negli scontri successivi contro il Messico, il Perù vinse. Entrambe si sono svolte nella fase a gironi nelle edizioni 2001 e 2011.

L’ultima volta che il Perù ha affrontato una squadra CONCACAF è stata in Coppa America 2016, cioè l’ultima volta che ha funzionato negli Stati Uniti. Alla sua prima apparizione nel girone B Il Bicolor batte 1-0 l’esordiente Haiti Con un gol di Paulo Guerrero.

Tutti i risultati

Perù – Haiti 1-0, Copa America Centenario

Perù – Messico 1-0, Copa America 2011

Perù – Messico 1-0, Copa America 2001

Perù 3-3 (2-4) Messico, Copa America 1999

Perù – Messico 0-1, Copa America 1997

Perù-Messico 2-4, Copa America 199