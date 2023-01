Storica vittoria: il Napoli resta inarrestabile in Italia battendo la Juventus 5-1.

Questo è venerdì 13 gennaio Alcuni ottimi risultati del 2023 sono già avvenuti: The Il Napoli batte la Juventus 5-1 Un nuovo appuntamento in Serie A e i meridionali sono inarrestabili nel loro cammino verso un nuovo scudetto. Era come il 1986insieme a L’Argentina è campione del mondo E questo La squadra di Maradona sulla strada per diventare campioniLe cose nel 2022 hanno un’incredibile somiglianza con quel periodo.

Il JuventusAnche i suoi giocatori e campioni della Coppa del Mondo Di Mara e Paredes non hanno potuto affrontare la squadra del sud, che ha regalato alla Juventus la prima vittoria dal 1993 con cinque gol.

Vincitore Osimehn Due volte, Quicha QuaratskeliaElgif Ulteriore e Amir Rahmani Hanno segnato i gol della squadra di allenamento Luciano SpallettiAndando per il suo terzo scudetto, se capita, il primo in 35 anni.







Per la Juventus, Di Mara ha segnato l’unico gol per l’1-2 in quel momento, un disastro che ha lasciato illeso il Napoli. I meridionali ora hanno 47 punti, dieci in più di Milan (37) e Juventus (37).