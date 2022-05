“Stranger Things 4” batte il record per la serie più vista su Netflix durante il suo weekend di apertura

Tutto puntato “Cose più strane 4” Era destinato a fare la storia su Netflix, e così è stato, da allora nemmeno l’agguerrita concorrenza “Obi-Wan Kenobi” prevenuto Ha battuto il record per le serie più viste sulla piattaforma durante il primo fine settimana che era finora nelle mani La quinta stagione di “Casa di carta”.

e questo è Fantastica stagione 4 dalla serie Fratelli Dover Ha raggiunto 286,79 milioni di ore di visualizzazione durante i primi tre giorni su Netflix. Per darvi un’idea del suo enorme successo, quasi 100 milioni di ore in più rispetto al record fino ad oggi, stimato in 201,91 milioni di ore.

Tutto indica che Stranger Things 4 finirà per diventare la serie Netflix più vista in inglese L’onore a cui appartiene La seconda stagione di The Bridgertons Con 656,26 milioni di ore in 28 giorni, il che lascia la questione se sarà in grado di superare un traguardo gioco dei calamari. Sembra improbabile, ma per ora è avanti, con la serie coreana che ha aggiunto “solo” 63,19 milioni di ore nel suo weekend di apertura. Più tardi, quando tutto sarà distrutto.

Nuovo trucco Netflix

In effetti, vale la pena notare Una recente modifica apportata da Netflix durante la misurazione di questi dati in relazione alla serie che mostra la prima stagione in due puntate. Ovvero che finora ha preso in considerazione solo ciò che il primo volume ha fatto per 28 giorni, ma ora ha deciso di aggiungere ciò che è stato fatto con l’arrivo del secondo volume.

Sicuramente l’azione guidata dal fatto che è l’unico modo in cui una serie può superare le 1.650,45 ore di gioco raggiunte da “The Squid Game” in 28 giorni. E sarà ancora difficile.