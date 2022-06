‘Stranger Things 4’: i fan si lamentano della scomparsa di uno dei loro personaggi più amati

SÈ passata quasi una settimana dalla prima del film Stagione 4 di “Stranger Things” I fan hanno commentato per diversi giorni quanto gli è piaciuto questo ultimo episodio della serie.

Dopo una terza parte un po’ decaffeinata e dopo tre anni senza rilasciare nuovi capitoli, la fiaba di Netflix Aveva bisogno di rivedere le sue priorità E il ragazzo ce l’ha fatta: un cattivo incredibile, un tono horror spaventoso, una sceneggiatura potente…

Ovviamente, non è tutto oro quello che luccica, poiché uno dei personaggi più amati della serie non ha quasi avuto alcun legame in questa quarta stagione e questo I fan sono imbarazzatipur nella sua immensa soddisfazione generale.

A chi ci riferiamo? un EricaLa sorellina di Luca.

Erica appare, ma non ha più un ruolo da protagonista nella serie

Nella terza stagione ci viene presentata una bambina brillante Brillantemente guidato Ferguson brillantemente. Una ragazza con un peculiare senso dell’umorismo, molto acida, ha immediatamente affascinato il pubblico.

Uno speciale Viscomic, pieno di Essence, ha contribuito a questa serie Serve un tocco di freschezzain un ambiente che presenta momenti completamente bui.

Ad essere onesti, la terza stagione probabilmente ha avuto molta commedia e non abbastanza horror, anche se il personaggio di Erica in quest’ultima puntata Potrebbe essere stato insolito In questo senso, perché stress e dolore sono molto presenti.

Con tutto comunque, nonostante l’amore collettivo dei fan per la sorella minore di Lucas, la stagione 4 è finita e Alza notevolmente il livello In termini di concorsi precedenti, ci mostra un finale al livello di una delle migliori serie di fantascienza della storia.