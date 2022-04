Stranger Things 4 sarà il più costoso dell’intera serie

Netflix è pronto a portare la casa fuori dalla finestra sul budget per ogni episodio di Stranger Things 4

Netflix è buttare dentro i soldi mondo capovolto. Secondo un nuovo rapporto del settore, la quarta stagione di Cose strane Ha un budget che la rende una delle serie più costose nella storia della piattaforma. Ieri te l’abbiamo detto L’adattamento di Sandman è costato circa $ 15 milioni per ogni episodio. anche, Cose sconosciute 4 Questo numero supera di gran lunga.

per me Il giornale di Wall StreetNetflix ha speso una cifra enorme $ 30 milioni per episodio Nella quarta stagione. È tre volte di più rispetto alle precedenti stagioni di Stranger Things, che costavano tra gli 8 ei 10 milioni di dollari per episodio. Questo prezzo rende la catena ancora più costosa della catena Guerre stellari S Marvel Studios a partire dal Disney+Questo rende Stranger Things la seconda serie più costosa della storia dopo anelli di forza a partire dal Amazon.

Posizione temporanea di Stranger Things 4

Il Stranger Things stagione 4 Si svolge sei mesi dopo la fine della terza stagione e in essa i personaggi principali sono sparsi in tutto il mondo. i fratelli Dovercreatori della serie, confronta questa stagione con Game of ThronesPiace tramoggia situato in Russia Undici e il Byers in California, e gli altri personaggi sono ancora a Hawkins, nell’Indiana. Sembra che i confronti con Game of Thrones possano andare oltre la storia generale, l’enorme portata e l’incredibile popolarità, poiché il budget di Netflix è salito alle stelle.

Sebbene il servizio di streaming sia ancora il leader negli abbonamenti tra i suoi concorrenti, Netflix Per la prima volta nella sua storia sta assistendo a una diminuzione del numero di abbonati, probabilmente a causa del recente aumento dei prezzi e delle future restrizioni sulla condivisione delle password. Con Disney+ alle calcagna (e supportato da un enorme budget tutto suo), Netflix potrebbe dover apportare alcune modifiche nel prossimo futuro per stare al passo.