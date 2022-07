“Stranger Things” ei numeri impressionanti per la quarta stagione | Salta l’introduzione

“Stranger Things” si è trasformato in una meraviglia per la piattaforma di streaming più popolare. La quarta stagione della serie, i fratelli Matt e Ross Dover, non si sono spostati dalle prime posizioni Catalogo più visto Da Netflix. Risultato. Potresti superare ‘The Umbrella Academy’ e ‘Squid Game’? Finora, sta progredendo con alcuni colpi di scena in termini di numeri. Già guardato più di un miliardo di ore!

Il primo volume della quarta stagione di “Stranger Things” è stato presentato in anteprima il 27 maggio. La seconda parte, intitolata Volume 2, è stata pubblicata il 1° luglio. La prima nella prima settimana della data ha registrato 286,7 milioni di ore di visualizzazione, mentre nei primi giorni di luglio ha raggiunto 301,3 milioni di ore. Sommando le settimane tra le anteprime, quando sono state inserite 4 ore extra della stagione, la serie è stata inserita a 1150 milioni di ore.

La serie ha visto oltre 1.000 milioni di ore è un’impresa che solo “The Squid Game”, quando è stata presentata per la prima volta a settembre 2021. Ora, “Stranger Things” offre una sorpresa, ma non supera ancora i 1.650 milioni di visualizzazioni. Game” nel suo primo mese di disponibilità.

Cose strane

Nella settimana dal 27 giugno al 3 luglio, “Stranger Things” ha continuato ad aprire la strada, recuperando un leggero calo rispetto alla settimana precedente. La premiere della terza stagione di “The Umbrella Academy”, con un’apparizione in ripresa di Elliot Page come protagonista, ha accumulato 124,5 milioni di ore di visualizzazioni su Netflix in quei giorni.

Ora, quali sono le 10 serie più viste su Netflix?

serie in inglese) Orari di visione cose strane c 4 Guardato 301,3 milioni di ore Accademia del paracadute S3 87,9 milioni di ore guardate Stranger Things (tutte le stagioni) 34,4 milioni di ore di visualizzazione Accademia del paracadute S1 32,8 milioni di ore di visualizzazione Cose sconosciute 3 30,28 milioni di ore di visualizzazione Cose sconosciute 2 30,26 milioni di ore di visualizzazione uomo contro ape S1 25,4 milioni di ore guardate Accademia del paracadute S2 20,3 milioni di ore di visualizzazione Peaky Blinders T6 18,4 milioni di ore di visualizzazione Montagna dei fiocchi di neve T1 15 milioni di ore di visualizzazione

