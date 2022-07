Stranger Things: Incontra Creel House

Come ogni stagione dalla premiere, Cose strane Era una delle serie preferite da tuttiperché mentre racconta la storia di alcuni bambini, ora adolescenti, e di enigmi fuori dal mondo – letteralmente – ha un po’ di tutto per catturare chiunque gli dia una possibilità.

La quarta stagione ha recentemente fatto molto rumore sui social, mettendo canzoni come “correndo giù per quella collina” A proposito di Kate Bush o “burattinaio“By Metallica porta nelle nostre vite una nostalgia costante indipendentemente dal fatto che viviamo negli anni ’80 o meno, ed è allora che la storia si svolge”. Da Cose strane. Ma in più, abbiamo incontrato un “nuovo” sito in cui si svolge la storia: casa della nassa.

Contenuti Instagram Questo contenuto può essere visualizzato anche sul sito presentarsi desde.

Aspetta, cos’è una Casa Creel?

Bene, per prima cosa dobbiamo dire che si tratta del cattivo della stagione: vicino di casa. Questa persona si nasconde in una vecchia magione, La presunta casa di KrellChe sarà teatro delle battaglie di Eleven, Max, Mike, Will, Dustin, Lucas e Co. contro questo nuovo essere malvagio.

Contenuto Questo contenuto può essere visualizzato anche sul sito presentarsi desde.

Dov’è Krill House of Stranger Things?

Essendo una serie fantasy, Cose strane Viene registrato sui televisori e alcune scene vengono girate su set reali, come casa della nassa. Anche se non è visto come lo è la maggior parte del tempo, possiamo vedere la sua struttura e alcuni dettagli che fanno parte di questa straordinaria dimora che sorprende tutti.

casa del krill Cose strane Si trova negli Stati Uniti, all’interno di una città chiamata Roma, nella contea della Georgia. Questa è già diventata un’attrazione turistica, quindi i fan sono andati a controllare la sua somiglianza con quelli in cui appare Cose strane. In effetti, lo stile vittoriano mostrato nella serie, si vede anche nella casa reale, e quindi è stato il luogo scelto.

Contenuto Questo contenuto può essere visualizzato anche sul sito presentarsi desde.

Lo scenografo Chris Trujillo ha contattato i proprietari della casa per suggerirgli di utilizzarla nella serie con alcune modifiche per evitare molestie Amanti Cose strane. Pertanto, chiesero di mantenere intatta la soffitta del terzo piano, mentre la produzione aggiungeva vetri alla porta con fiori.

Casa Creel, Santuario della Vicna Le date sono del 1882; Tuttavia, è stato venduto ai suoi attuali proprietari nel 2019 e dispone di sei camere da letto, otto camini (sì, otto!) e un attico che, come accennato in precedenza, funge da scenario principale per la quarta e ultima stagione di Cose strane.