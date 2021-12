Strani nuovi dettagli sono stati rivelati sui giorni che hanno preceduto la morte di Jenny Rivera

Sono passati nove anni dalla morte di Jenni Rivera e stanno ancora emergendo teorie sulla sua terribile fine (Foto: Francisco Rodriguez/Quartoscuro)

Il 9 dicembre, a nono anniversario dalla morte Jenny Rivera E gli eventi che circondano quel tragico giorno sono ancora pieni teorie Che riappaiono anno dopo anno. Tuttavia, questa volta è stato Miguel Blanco, una persona che era vicina a Diva gruppo Giorni prima della sua morte, che ha fornito nuovi dettagli su ultimo spettacolo cantante e lei antico

La morte di Jenny Rivera ha scioccato il paese a causa della copertura mediatica che ha ricevuto il incidente aereo Dal 9 dicembre 2012. Da quello stesso giorno sono emerse teorie che ipotizzavano l’esistenza di uno sfondo alla sua morte, e in questo anniversario, altre teorie sono emerse a seguito delle dichiarazioni di Miguel Blanco.

Secondo Miguel Blanco in un’intervista con prima mano, faceva parte della squadra di Jenni Rivera dopo averla incontrata su a realtà di talento, poiché la stessa cantante lo ha scelto per accompagnarla nei giorni successivi nei suoi trasferimenti dall’aeroporto all’hotel e poi alla sua presentazione in Palenque de Colima.

Prima dell’incidente, il 7 dicembre, Blanco aveva testimoniato Misure di sicurezza insolite Doveva essere portato all’hotel dove il traduttore Il quartiere delle farfalle, che in seguito ha sollevato i suoi sospetti.

Miguel Blanco ha confermato che ci sono stati molti strani eventi intorno alla morte di Jenny Rivera (Immagine: Screenshot/Twitter)

“Il convoglio è arrivato Campionati esagerati, ma parlo di esagerato. Alcune pattuglie sono rimaste nell’albergo sul lato della strada, altre sono entrate e sono arrivate in una parte di quello che atrio, ma c’è un parcheggio lì. Beh, ero seduto ad aspettare l’avvertimento, e all’improvviso, quando ho visto questo gruppo di poliziotti, è stato qualcosa Ero commosso e spaventato Perché ovviamente ci si può credere È successo o potrebbe succedere qualcosa di molto grave“, Egli ha detto.

Ha notato che ogni dipendente dell’hotel, uno per uno, è stato chiamato a condurre una revisione, al fine di tutelare il cantante.

Inoltre, avrebbero potuto essere Jenny stessa e il suo team di produzione Ovviamente preoccupati di Diva gruppo, tanto che non l’hanno mai lasciata sola, anche quando doveva apparire sul palco.

Jenni Rivera si sarebbe comportata in modo strano nel suo ultimo spettacolo, secondo Miguel Blanco (Immagine: Instagram/@jennirivera)

Un dettaglio che Blanco trova strano è che durante il suo show su Palenco, la cantante Non ha mai mosso la mano destra dalla schiena, anche se sono stati fatti molti cambiamenti di moda. Inoltre, non ha avuto interruzioni tra le canzoni che ha eseguito.

Alla fine del suo spettacolo, “Circa cinque altre leghe si sono unite a noi, ma erano macchine. Sì, erano tipo circa 10 pattuglieQuelli che si sono uniti a noi sono aumentati».

Questa sarà la prima volta in nove anni che Miguel Blanco ha rivelato questi strani eventi, poiché si chiede perché così tanto sia al sicuro sul cantante, sul comportamento suo e della sua squadra, sul modo in cui ha cantato e sulla sua morte.

La cantante è ancora ricordata dai suoi fan, che non hanno smesso di speculare sulla sua morte (Foto: M. Tulia Pèrez Bocanegra/Cuartoscuro)

E che dopo essere decollato da Monterrey la mattina presto del 9 dicembre 2012, Connessione persa Sull’aereo su cui viaggiava anche Jenny Rivera e di cui faceva parte Squadra di lavoro. Dopo ore di dolore, è stato segnalato L’aereo precipitato è stato ritrovato dopo lo schianto.

Rivivere i controversi ricordi Blanco teoria che morte di Diva Era premeditato, una versione iniziata quando è stato ipotizzato che avesse ricevuto minacce di morte prima della sua ultima presentazione.

Secondo l’anchor Pepe Garza, Jenni Rivera gli ha chiesto un’intervista perché aveva ricevuto tali minacce e voleva scoprire cosa fosse successo prima che le accadesse qualcosa.

