Straordinario: il caso di uno studente che ha offerto in vendita la sua anima come storia della NFT Storia narrativa revtli | le risposte

Stijn van Schaik, uno studente di 21 anni in una scuola L’Accademia delle Arti dell’Aia Nel Olandaintendo vendere Anima Un velo digitale nel mercato Token non fungibili (NFT)E il mare aperto. Successivamente, ti raccontiamo la storia insolita.

Questi certificati di proprietà di risorse virtuali Hanno messo sul tetto il mercato dell’arte digitale. Ha creato il suo codice codificato e quasi esclusivo Qualsiasi cosa sotto forma di NFT può essere venduta.

Privacy NFTa differenza dell’arte tradizionale, questo è rappresentare oggetti digitali unici Può essere posseduto da una sola persona, proprio per questo, Van Sheek ha voluto provare a testare questo mercato digitale vedendo cosa sarebbe successo se l’opera d’arte in vendita fosse stata un’anima.

Stijn van Schaik ha messo in vendita la sua anima e sembra che ci siano persone interessate là fuori. (Foto: OpenSea)

Nello stesso modo, Il giovane ha anche creato il proprio sito web Per raggiungere un pubblico più ampio per vendere la sua anima, come ha dichiarato sul suo sito Web di essere un cripto-fanatico Modi “attivi” per guadagnare valuta virtuale Intanto “restituisci alla tecnologia”.

“Sono un appassionato di criptovalute e cerco attivamente modi non solo per trarne profitto, ma anche per riportare in auge la tecnologia. Ecco perché sto facendo questo progetto: Voglio presentare alle persone le possibilità offerte dalla criptovaluta Quando innalzo la mia anima a blockchain“Egli ha detto Stijn va Schaik.

Come è stato spiegato Elencando la sua anima, spera di attirare l’attenzione e diffondere il concetto di NFT ad altri che non lo conoscono. Anche se a molti può sembrare un’acrobazia di pubbliche relazioni, è di grande importanza per Stijn, così come il suo sito web, Lo studente afferma di aver assunto uno scrittore creativo per scrivere “Accordo di vendita dell’anima”.

Inoltre, Stijn ha pubblicato un articolo sul sito definendo “l’anima” ed elencando termini e condizioni Specifico anche relativo alla vendita Determina la proprietà e l’uso della tua anima dopo l’acquisto.

Lo studente ha acconsentito Consentire al Proprietario dell’Anima di rivendicare, conservare, archiviare, mostrare o trasferire l’intera o parte dell’Anima in qualsiasi modo.

Video consigliato:

Diego Maradona e le personalità del calcio premiate dalla FIFA. (Fonte: TV Latina)