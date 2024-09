Strategia di trading lunga Repsol con garanzia

Citazione da Repsol (REP) È riuscito a fermare, almeno temporaneamente, il violento processo al ribasso degli ultimi mesi al livello fondamentale o di supporto a lungo termine fissato a circa 11,51 EUR / 11,404 EUR per azione.

In questo senso, nel corso delle ultime candele settimanali, sono state registrate ampie ombre inferiori in relazione ai loro range di trading, indicando una reazione del lato domanda o acquisto al livello di supporto menzionato. D’altra parte, come risultato del declino verticale a medio termine, l’indicatore MACD su una scala temporale settimanale accumula letture coerenti con gravi superamenti di ipervenduto o ribassisti, letture che dovrebbero essere cancellate o normalizzate prima o poi.

Repsol (REP) Sulla scala settimanale (a sinistra) e giornaliera (a destra) con volatilità (finestra centrale superiore), MACD (finestra centrale inferiore) e volume degli scambi (finestra inferiore). Fonte: ProRealTime e dettagli propri.

Sulla scala temporale giornaliera, il prezzo sembra stabilire un modello di accumulo o effetti rialzisti a breve termine, sotto forma di doppio fondo, che riusciremo a superare o attivare con una chiusura giornaliera superiore al punto massimo registrato tra entrambi tendenze. Floors, cioè oltre 11,945 euro per azione, una mossa che consentirebbe a sua volta di risolvere al rialzo il trend ribassista in accelerazione iniziato dai massimi di luglio.

Per tutto quanto sopra, suggeriamo di acquistare se riesce a superare 11,945 EUR per azione alla chiusura giornaliera, per la quale fisseremo il suo obiettivo nella zona di resistenza intorno a 12,91 EUR/12,81 EUR, creando una Arrestare la perdita La chiusura giornaliera iniziale è inferiore a € 11,49 per azione.