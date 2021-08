Streamer DrLupo firma un accordo esclusivo con YouTube Gaming

Piattaforme video in flusso Combattono per gli influencer più esclusivi e YouTube Gaming ha annunciato un accordo con Benjamin “DrLupo” Lupo per un importo non dichiarato. Ciò significa che DrLupo ha lasciato più di 4,5 milioni di follower su Twitch, anche se non è partito da zero sulla piattaforma Google, dove ha 1,74 milioni di follower.

“Sono incredibilmente fortunato a fare ciò che amo e sono grato di poterlo restituire per le cause che mi preoccupano”, dice Lobo con l’annuncio della firma. “YouTube non me lo permette Continuare a creare contenuti e far crescere la mia communityMa con questa collaborazione, YouTube mi aiuterà a espandere il mio marchio attraverso altre iniziative di intrattenimento. Sono entusiasta di portare i miei fan con me in questo viaggio”.

Questa non è la prima volta che Twitch perde una stellaIn effetti, la situazione era popolare quando Microsoft ha attivato anche la sua piattaforma Mixer; Dopo il suo spegnimento, Ninja e Shroud sono tornati su Twitch. Pewdiepie ha firmato un accordo esclusivo con YouTube nel 2020 mentre Dr Disrespect è stato licenziato per Le ragioni per cui dice di non sapere.

Dopotutto, Twitch rimane il punto di riferimento per i giocatori per lo streaming di video in diretta – quasi il 75% delle ore vengono guardate tra Twitch, YouTube e Facebook Gaming – ed è probabilmente per questo che la partenza di Lupo non è stata presa così male. In un messaggio di Twitter, vogliono trasmettere “Nient’altro che il meglio di tutto ciò che arriva in futuro”. Lupo ha firmato un accordo con Twitch a dicembre 2019 per diversi milioni di dollari all’anno, quindi puoi immaginare che YouTube abbia migliorato l’offerta di servizi di Amazon.