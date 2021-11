Streaming live di Perù vs Venezuela: minuto per minuto e partite di 14 qualificazioni

Perù contro Venezuela minuto per minuto Qatar qualificazioni 2022

Il Perù affronta un’altra finale oggi dalle 16:00 contro il Venezuela È sempre difficile vincere e anche di più sul suo campo. Il duello si svolgerà allo Stadio Olimpico di Caracas, e il duo dovrebbe ottenere un buon risultato da mantenere con le aspirazioni di qualificazione ai Mondiali. Mondiali Qatar 2022, cinque giorni dopo la vittoria per 3-0 sulla Bolivia gli ha restituito la fede.

“È un altro finale”, Lei disse Ricardo Gareca, con l’obiettivo di schermare a Caracas, allo Stadio Olimpico dell’Università Centrale del Venezuela, nel 14° appuntamento delle qualificazioni sudamericane per i Mondiali, mentre recupera un pezzo chiave in mezzo al campo, Yoshimar Yutin.

“Andremo per gradi. Il primo passo era necessario contro la Bolivia e ora non ci resta che pensare al Venezuela”, ha detto il tecnico argentino in conferenza stampa. “Siamo in una situazione in cui tutte le partite saranno definitive”.

Gareca e la sua squadra hanno aggiunto 14 punti dopo la vittoria di giovedìSconfitto dai gol di Gianluca Lapadula, Christian Cueva e Sergio Peña. Avanzano al settimo posto, alle spalle del Brasile, che si è già assicurato un posto in Qatar e guida la classifica con 34; Argentina con 28; Ecuador con 20; Cile, Colombia e Uruguay sono 16 ciascuno. Il Venezuela, evacuato, è in fondo alla classifica con solo sette unità.

Ecco come funziona il programma di lavoro prima della data 14

Leonardo Gonzalez, DT del Venezuela, saluterà il “vinotinto” dopo questo duello contro il Perù per far posto all’argentino Jose Pekerman, che guiderà la squadra dal gennaio 2022.

Yotún dovrebbe tornare in formazione Perù Dopo la sospensione, però, Christopher Gonzalez ha avuto una buona prova al suo posto. Louis Abram, dal canto suo, formerà una coppia di centrocampo con Christian Ramos a causa della perdita per infortunio di Alexander Kalins.

Il portiere Angelo Campos è stato chiamato all’ultimo minuto da Carlos Caseda ed è risultato positivo al covid-19 secondo i media peruviani.

confronto tra Perù E il Venezuela a Lima nella partita in corso, il 5 settembre, ha scelto in favore dei Blanquerogos 1-0 con la Cueva, in una partita in cui è stato espulso il capitano della squadra del Venotinto, Tomas Rincon.

Perù Non vince da 24 anni nelle sue visite in Venezuela. “Sarà una partita molto difficile (…). Giocheranno in casa, sono sempre stati un avversario molto difficile”.ha detto Renato Tapia.

Possibili alleanze

Venezuela: Rafael Romo – Ronald Hernandez, Jordan Osorio, Nahuel Ferrari, Oscar Gonzalez – Tomas Rincon, Junior Moreno – Edward Bello, Jefferson Savarino, Darwin Matches – Eric Ramirez. DT: Leonardo González.

Perù: Pedro Galese – Luis Advincola, Christian Ramos, Luis Abram, Miguel Traocco – Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Joten – Andre Carrillo, Gianluca Lapadula, Christian Cueva. DT: Ricardo Gareca.

Perù contro VENEZUELA IN PER E NEL RESTO DEL MONDO

Messico / 15:00

– Stati Uniti (Miami) / 16:00

– Perù / 16:00

– Colombia / 16:00

Ecuador / 16:00

– Venezuela / 17:00

– Bolivia / 17:00

Paraguay / 18:00

Uruguay / 18:00

– Cile / 18:00

Argentina / 18:00

– Brasile / 18:00

– Spagna / 22:00

PER VS VENEZUELA Dove guardare la partita

In Perù, il 14° duello della storia sarà trasmesso su América Tv LIVE via TV e online, oltre che su Movistar Deportes e sul canale Movistar Play (via APP e online)

Guarda la TV americana: Se sei a Lima, puoi guardare Channel 4 da qualsiasi TV a livello nazionale e attraverso diversi operatori TV

– DirecTV: Canale 194 (SD/HD) Canale 1194 (HD)

– TV Movistar: Canal 104 (SD) Canal 804 (HD)

– Canale Claro: Canale 4 (SD) Canale 1004 (HD)

– Cavo 4 canali 4 (SD) canale 110 (HD)

Cavo Perù: Canale 4

– Vision Perù: Canale 4

– Cavo Mondo Moyobamba: Canale 11

Visione via cavo: La Union – Pura: Canale 17

– smartphone: Camicia: Canale 8

– Giunto cavi: Canale 7

Miglior Cavo: Canale 4

– Star Global Com: Canal 13

TLT lontano: Questi sono i segnali per poter guardare IN DIRETTA il canale venezuelano.

– Digitale Terrestre (23,2 SD)

– Movistar TV (143)

– CANTV (11 SD e 602 HD)

– Inter Satellitare (103 HD)

– Inter (19)

– SuperCavo (303)

– Nettuno (32 e 80)

– CANTV (303 SD e 1303 HD)

– Zamora TV (11)

– Unicable Margherita (40)

– Spirito Setabile (5)

Guarda Movistar TV: Se sei già cliente Movistar, inserisci semplicemente il tuo nome utente e password Movistar Play (app o web). Quindi, tocca o fai clic sulla scheda “LIVE TV” e si aprirà l’intero elenco di canali in diretta. Stai cercando Movistar Sports e sei pronto. Fatto: avrai la possibilità di tornare a ripetere ciò che ti piace di più.

Movistar Gioca in TV: Se possiedi una smart TV, scarica l’applicazione sulla tua TV, inserisci la tua email e la password di registrazione nel sistema e potrai vedere tutti i suoi contenuti

Movistar Gioca sul web: accedere a https://www.movistarplay.com.pe/. Se sei un utente di questa azienda, inserisci la tua email e la password per accedere e goderti la piattaforma.

Movistar Play su iOS e Android: Puoi scaricare l’app da diversi sistemi di telefoni o tablet. Vai su Play Store o Apple Store e cerca Movistar Play. Come sulla tua Smart TV, registra la tua email e password e puoi entrare.

Continuare a leggere