Street art a Londra: messaggi colorati del misterioso Banksy (+foto)

L’ultima serie di nove pezzi dell’autore è in mostra allo Shutters dello zoo di Londra, che mostra un gorilla che solleva una persiana per liberare vari animali.

Il (grande) gatto è fuori dal sacco? I nostri animali hanno contribuito a far sorridere tutta Londra questa settimana, è stato il testo che lo zoo ha condiviso sui social network con la creatività di cui sopra.

Un visitatore ha detto alla BBC che è stato impressionante vedere come una figura conosciuta come Banksy abbia scelto il nostro zoo per esporre una delle sue opere.

Dal 5 agosto, ogni mattina in vari luoghi della città vengono catturati elefanti, scimmie, capre, lupi e cigni.

Una delle intrusioni più discusse è stata l’immagine di un lupo dipinta su un’antenna parabolica, che è stata rubata quasi subito dopo la sua scoperta.

Banksy è lo pseudonimo di un artista di strada la cui vera identità resta nascosta, anche se alcuni ipotizzano possa essere Neil Buchanan, conduttore del programma televisivo Art Attack; Oppure Robin Gunningham, nato il 28 luglio 1973 a Yate, cittadina molto vicina a Bristol, è la teoria più gettonata.

Ha iniziato a occuparsi di “graffiti” intorno agli anni ’80, con il boom dell’aerosol. Il suo lavoro è in gran parte composto da pezzi satirici sulla politica, la cultura popolare, la moralità e la razza, che combinano scrittura, graffiti, stencil e stencil.

Tra le sue opere più famose c’è Love in the Air (Flower Thrower) (2003), apparso per la prima volta come graffiti su larga scala a Betlemme, poco dopo la costruzione del muro in Cisgiordania.

Qaws/Amr