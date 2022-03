Street Fighter V riceverà nuovi scenari che impressioneranno i fan

Dopo l’annuncio della sesta edizione di Street Fighter, Capcom continuerà a creare contenuti per la sua quinta edizione Champion. In questo modo verrà rilasciato un nuovo batch di DLC che includerà skin e colori per i combattenti e un campo di battaglia senza precedenti.

Nel caso non lo sapessi, Capcom rilascia ogni anno un pacchetto speciale per supportare la scena competitiva dei tornei e, in questo modo, offrire premi migliori nei tornei. Ovviamente il 2022 non farà eccezione, quindi a fine marzo sarà disponibile per i giocatori Pacchetto DLC Capcom Pro Tour 2022.

La star del branco è il teatro chiamato Ring of Arcade, che onora i classici titoli Capcom. Ad esempio, possiamo vedere Sir Arthur di Ghosts ‘n Goblins, Morrigan di Darkstalkers, Megaman, Captain Commando e ovviamente Ryu di Street Fighter. Questo appariscente campo di battaglia sarà disponibile per l’acquisto separatamente e costerà $ 9,99.

Questo DLC arriverà nel gioco il 29 marzo, lo stesso giorno del primo aggiornamento speciale che attuerà importanti modifiche a tutti i personaggi e introdurrà nuovi filtri visivi. Questa nuova ondata di contenuti aggiuntivi terrà senza dubbio impegnata la community in attesa dell’uscita di Street Fighter 6.