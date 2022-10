Studenti che hanno deciso di fare dello Spazio un luogo più sostenibile

Introduzione di ENDESA

Quando ci pensiamo elettrificazione Spesso mi viene in mente il trasporto Veicoli elettrici e sistemi di movimento terra. Ma non fa male guardare un po’ più in là… verso l’alto.

Questo è ciò che è impostato Sei giovani dell’Università Politecnica della Catalogna (UPC): Qualcuno ha presentato un progetto di classe finale in cui ha presentato un sistema per la propulsione di satelliti nello spazio con un motore completamente elettrico.

Da questa idea è nata Spazio di Krios un .inizio È composto da imprenditori tra i 22 ei 24 anni che credono in un futuro più sostenibile, oltre che nello spazio. La principale tecnologia che hanno sviluppato, chiamata ABEP (Aerobic Electric Propulsion), consente ai satelliti di ruotare, utilizzando un sistema di propulsione elettrico, più vicino al suolo di quanto farebbero normalmente.

Adrien Senard, Jean Matarro, Francisco Buera, Adriá Barcelo, Max Amer e Francisco Bosch sono i secondi campioni del gioco. eVisionari, contenuti in collaborazione con Endesa in cui scopriremo profili che hanno scelto innovazione, imprenditorialità e sviluppo di iniziative in campo elettrico che rendono il nostro ambiente migliore e più sostenibile. Tutto questo e così via Endesa Scommetti sull’elettricità per migliorare le nostre vite su questo pianeta.

“Quando orbiti vicino alla Terra, ottieni molteplici vantaggi”, spiega. Francisco Boyra, che attualmente è il Direttore delle Operazioni. “Le immagini utilizzate per il monitoraggio del suolo hanno una risoluzione più elevata, nonché per migliorare le comunicazioni, ad esempio nei sistemi 5G”.

Parallelo, orbita a distanza Evitare la produzione di detriti spaziali, comune nei satelliti situati negli strati superiori. Osserva che “vicino all’atmosfera c’è aria proveniente dall’atmosfera che fa cadere molto rapidamente tutto ciò che va in orbita verso la Terra, quindi è l’atmosfera stessa che la pulisce”.

Membri di Kreios Space, in una foto recente.

Il propulsione elettrica Secondo Boyra, è qualcosa di “vitale” in questo progetto. “Con un’orbita molto vicina alla Terra, sarebbe impossibile sollevare un satellite propellente, poiché c’è così tanta resistenza aerodinamica che dovresti spendere molto”, dice. “L’unica soluzione è attraverso un sistema elettrico al cento per cento, che offre anche chiari vantaggi per l’ambiente”.

approccio Spazio di Krios È chiaro: per essere sostenibili, dobbiamo pensare anche a ciò che non vediamo. “Oggi, uno dei grandi problemi nel settore spaziale è la generazione di rifiuti”, afferma. In questo senso, sia la NASA che l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) Revisionare il regolamento per renderlo più rigoroso“.

Questi detriti spaziali influenzano la vita sulla Terra in diversi modi. “Se c’è un asteroide vicino alla Terra, aumenta le possibilità che esploda; inoltre, significa che i raggi del sole non raggiungono la stessa latenza, cosa che è accaduta L’infinito è una conseguenza negativa che non vediamo a breve termine, ma che pagheremo a lungo terminespiega Francesco.

Con il loro sistema, oltre ad evitare questo fatto, contribuiscono all’elettrificazione, evitando le emissioni derivanti dall’uso di combustibili fossili. “Proprio come sta accadendo ora con le auto elettriche, questa mossa avverrà anche nello spazio”, afferma. “È solo questione di tempo e quando l’elettricità verrà creata, normalizzata e omogeneizzata, sarà l’opzione più utilizzata”.

Il percorso di questi sei imprenditori è iniziato all’università, quando erano ancora studenti, condividendo compiti per portare tutto avanti. Si può dire che ci sono riusciti: da oggi, Spazio di Krios È stato riconosciuto e finanziato da molte organizzazioni nazionali e internazionali, incluso il progetto europeo Galattica. Francisco ammette: “Siamo molto orgogliosi di vedere che c’è riconoscimento per quello che facciamo”. Questo tipo di programma aiuta ad aumentare la visibilità e la consapevolezza nel mondo delle scommesse elettriche. La verità è che ci rende molto felici”, sorride.

È lui che dice di essere contento del progetto – “Lo sono Alcune orequindi è importante essere entusiasti di quello che stai facendo in modo che tutto abbia un senso”, sottolinea, guardando al futuro dopo il lavoro “passo dopo passo”: tra cinque anni, vorremmo Spazio di Krios È stata riconosciuta come un’azienda che ha reso la vita delle persone più facile, confortevole e, soprattutto, sostenibile”, racconta. Grazie a loro è più facile imparare da La prospettiva verso il futuro passa anche attraverso il cielo.