Studio Display di Apple funzionerà con Windows, ma con limitazioni

Apple ha confermato che il suo nuovo sito Annunciare un osservatore esternoSpettacolo in studio, lo sarà Compatibile con altri sistemi operativi oltre a macOS. L’azienda si riferiva specificatamente a Windows; Anche se ha anche commentato che non tutte le funzioni incluse nel suo schermo possono essere utilizzate nei programmi Microsoft – o in qualsiasi altro programma diverso da macOS -.

Così scrive Voci sul Mac. Hanno confermato nel loro rapporto che questo è stato specificato sul sito Web di Apple Per poter utilizzare la webcam Gli utenti di Studio Display dovranno passare all’ultima versione disponibile di macOS.

Ma non è l’unica cosa. Altri aggiornamenti per lo schermo in studio che arrivano grazie a unire Dall’A13 Bionic, non sarà disponibile anche su Windows. tra di loro tra di noi Inquadratura centrale, tono vero, suono spaziale Ovviamente, i comandi vocali di Siri.

Anche se nessuna sorpresa, Sì, è un po’ deludente Che lo schermo a questo livello – e il prezzo – non abbia molte delle sue funzioni principali negli ecosistemi non Apple. Tuttavia, resta inteso che il chip A13 Bionic potrebbe non essere in grado di funzionare completamente al di fuori di macOS.

Con quali sistemi operativi funziona Studio Display?

mostra studio

Apple si è assicurata che il suo monitor da studio funzioni con un’ampia varietà di dispositivi. È abbastanza Avere un dispositivo compatibile USB-C / Thunderbolt Per collegarlo al nuovo monitor di Cupertino indipendentemente dal sistema operativo dietro al computer.

D’altra parte, Apple lo chiarisce La risoluzione visualizzata dallo schermo dello studio varierà tra un sistema e l’altro, quindi non sempre potremo sfruttare il pannello 5K che ci mette a disposizione. Naturalmente, è ancora una delle migliori opzioni per i creatori di contenuti che desiderano un’eccellente qualità dell’immagine.

Ad alcuni siti piace Centro Windows Menzionalo nell’ecosistema Microsoft Hai bisogno di uno schermo come quello di Studio Display. Ad oggi, ci sono molte opzioni sul mercato per gli schermi 4K; Ma il vasto deserto si apre a pannelli 5K che aspettano solo di essere sfruttati.

Ci sono alcune buone opzioni come lo schermo Surface Studio 2, ma secondo i suddetti mezzi, “Microsoft non è stata in grado di aggiornarlo frequentemente”. Qui si lamentano anche delle specifiche dietro il dispositivo che contiene il file GPU NVIDIA serie 10XX di 7a generazione i7 che non può essere classificato come “pioniere” nel 2022; Anche se il prezzo di Microsoft indica il contrario.

Ottimo schermo per uno scopo

Tuttavia, è chiaro che Apple ha creato Studio Display con cui utilizzarlo Hardware; Soprattutto con il nuovo Mac Studio chi arriva Con potenti chip M1 Max o M1 Ultra. Il secondo lo rende il dispositivo più potente dell’azienda.

studio Atterra al prezzo di 1779 euro in Spagna. Tuttavia, questo numero può cambiare a seconda del tipo di proposta che scegli per il tuo schermo, quindi potrai scegliere l’opzione nanovetro Che ammonta a 250 euro. A sua volta, ottieni anche una base regolabile in inclinazione e altezza, che aggiungerà 460 euro per il tuo acquisto

Nella sua versione più costosa, Studio Display può arrivare a 2.480€. Naturalmente, questa non è una proposta economica, ma La qualità ha un prezzoE, nel caso di Apple, questo è sempre alto.