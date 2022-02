Studio nei programmi degli astronauti: i cervelli spaziali si “ricablano” per adattarsi meglio ai voli lunghi

Per la prima volta, gli scienziati hanno analizzato nella tomografia degli astronauti le trasformazioni che le fibre nervose subiscono in condizioni di assenza di gravità e altri effetti del volo spaziale.

Uno studio su dodici individui russi della Stazione Spaziale Internazionale mostra che una lunga permanenza nello spazio lascia alcuni cambiamenti anatomici nel cervello del cosmonauta e dura per almeno diversi mesi.

I ricercatori hanno riassunto in uno studio: articolo pubblicato Venerdì scorso a Frontiers in Neural Circuits.

Il loro studio si basava su immagini di risonanza magnetica scattate settimane prima e circa 10 giorni durante il volo spaziale da dodici astronauti, nonché su otto scansioni di follow-up. 7 mesi dopo il loro ritorno Giù per Terra (quattro non hanno partecipato a quest’ultima diagnosi).

L’effetto, nel caso particolare di questi tratti, è attribuito all’assenza di gravità, perché “l’astronauta ha bisogno di adattare le sue strategie di movimento in modo significativo, rispetto alla Terra”, ha spiegato il primo autore dello studio, Andrei Dorochin, collaboratore scientifico della Drexel University (USA). ) a pubblicazione Emesso dall’editore. Il nostro studio lo dimostra Il cervello è riconnessoPer così dire “.

Tutti gli individui testati hanno partecipato a missioni molto lunghe, con una durata media di 172 giorni. Questa esperienza li ha cambiati in modo specifico livello di neuroplasticità nelle connessioni neurali tra diverse aree motorie del cervello in risposta alle condizioni di volo, ha scritto il team di ricerca, una collaborazione tra specialisti provenienti da Russia, Unione Europea e Stati Uniti.

Gli autori affermano che la scienza ha raggiunto per la prima volta questo livello di comprensione dell’effetto dello spazio sul cervello, mentre solo ricerche precedenti hanno dimostrato che la modifica era possibile e cambierebbe sia la forma che la funzione di questo organo.

Continui cambiamenti e possibili contromisure

Il metodo di analisi in cui gli autori del nuovo studio hanno elaborato le immagini ottenute con la risonanza magnetica è chiamato metodo di analisi delle fibre, fisico delle articolazioni Floris Wittes, dell’Università di Anversa, che ha guidato il progetto. Questo approccio è stato applicato per la prima volta a persone che hanno trascorso mesi in orbita e hanno scoperto una “sorta di circuito di cablaggio nel cervello”, che Conserva le modifiche acquistate per una media di 230 giorni dopo il ritorno.

Laddove si sospettavano cambiamenti strutturali nel cervello, come il corpo calloso, “abbiamo esaminato solo i cambiamenti di forma”, ha detto Wittes. I percorsi della sostanza bianca profonda nel cervello che sono effettivamente strutturalmente interessati agiscono come canali di comunicazione Tra la materia grigia, che elabora i dati, e il corpo, o anche tra diverse regioni della materia grigia.

Le scansioni di follow-up hanno mostrato che sette mesi dopo il ritorno sul pianeta, i cambiamenti registrati nel primo sondaggio post-volo erano ancora presenti. Questo risultato, secondo gli autori dello studio, indica Necessità di trovare contromisure Come quelli presi sulla Stazione Spaziale Internazionale per compensare la perdita di massa muscolare e ossea attraverso speciali esercizi fisici.