L’Uruguay conserva la bandiera sudamericana ai Mondiali FIFA Under 20. La Celeste ha sconfitto domenica 2-0 gli Stati Uniti nella partita dei quarti di finale a Santiago del Estero. Il loro avversario in semifinale sarà Israele nella competizione che si terrà in Argentina.

Anche il sogno sudcoreano continua. Qualche ora prima, allo stesso stadio Madre de Ciudad, la squadra asiatica aveva battuto la Nigeria 1-0 dopo i tempi supplementari e si era assicurata un biglietto per affrontare l’Italia nell’altra semifinale.

L’Uruguay era chiaramente in vantaggio sugli Stati Uniti, vincendo con i gol di Anderson Duarte dopo 21 minuti e Joshua Winder con 56 gol.

Il prossimo ostacolo per la squadra di Marcelo Broglie, giovedì a La Plata, sarà una selezione a sorpresa per Israele, che alla prima partecipazione ai Mondiali ha eliminato nei quarti di finale il prestigioso Brasile.

Contro la rappresentativa europea, la Celeste cercherà di entrare al terzo posto nella finale ecumenica della categoria, dopo aver perso contro Malesia 1997 e Turchia 2013.

Gli Stati Uniti hanno raggiunto l’incontro di Santiago del Estero, preceduti da ottimi numeri: quattro vittorie in altrettante partite, con dieci gol a zero. Ma è stato solo nel primo quarto d’ora che la squadra di Mickey Varas è riuscita a imporre il proprio gioco veloce e associativo.

Da allora, l’Uruguay ha imposto condizioni di ordine e disciplina. E hanno iniziato a sbilanciare l’attacco sul fianco sinistro, e Juan Cruz de los Santos era la carta principale.

Duarte del River Plate ha assistito all’1-0 ed è stato protagonista della giocata conclusasi con un autogol di Winder.

Il Team Broli, l’unico rappresentante sopravvissuto del Sud America, ha saputo gestire il processo e non ha preso quasi colpi contro i campioni della CONCACAF.

In precedenza, il difensore Choi Seok-hyun ha segnato di testa su calcio d’angolo al quinto minuto dei tempi supplementari, siglando una vittoria per 1-0 sulla Nigeria e catapultando la squadra di Eun Jong Kim – l’unico giocatore imbattuto nel torneo – al meglio dei quattro turni .

E contro l’Italia, sempre giovedì a La Plata, la Corea del Sud cercherà di raggiungere la sua seconda finale consecutiva in questa categoria, dopo aver perso contro l’Ucraina nel match per il titolo mondiale in Polonia 2019.

Nel frattempo, la Nigeria – che ha eliminato i padroni di casa dell’Argentina agli ottavi – resta in trasferta con l’intento di raggiungere la terza finale di Coppa del Mondo Under 20 nella storia (persa nel 1989 e nel 2005). Inoltre, dopo la sconfitta, l’Africa non aveva più rappresentanti nel torneo.

Lo stadio Madre de Ciudades di Santiago del Estero è stato teatro di una partita che non è stata favorita dai tifosi locali. I nigeriani hanno impedito all’Argentina di affrontare la Corea del Sud testa a testa mercoledì, che a sua volta ha frustrato un’altra squadra sudamericana, l’Ecuador, negli ottavi di finale.

E a differenza delle precedenti partite dei quarti di finale, la Corea del Sud e la Nigeria non solo non sono riuscite a guidarsi a vicenda nel regolamento 90, ma sono state noiose.

Ovviamente, sudcoreani e nigeriani spesso danno il meglio di sé quando giocano l’uno contro l’altro. E sapevano reciprocamente come neutralizzare la forza del rivale.

Di conseguenza, Zero si è qualificato per la scarsa prestazione di entrambi durante i tempi regolamentari, oltre al fatto che la Nigeria aveva un maggiore controllo della palla.

Di fronte ai tempi supplementari, resta da vedere chi ha più riposo fisico per affrontare altri 30 minuti a questo punto di un torneo che era già molto duro a causa del poco riposo tra le partite.

Il gol di Choi poco dopo i tempi supplementari ha rotto la partita. Successivamente, la Corea del Sud ha difeso la palla. La Nigeria aveva due gol molto chiari per prolungare la partita ai rigori, ma in entrambi a Omeya Emmanuel mancava un gol.

Il pubblico argentino in tribuna, sicuramente favorevole alla Corea del Sud, ha finito per festeggiare il passaporto degli asiatici, come un modo per regolare i conti con il boia della squadra ospite.