Lui Softball femminile cubano La buona notizia continua con le prestazioni dei suoi giocatori. Per lo straordinario titolo conseguito in Giochi dell’alba La serie A1 italiana di softball ha aggiunto una realizzazione di successo da parte di uno dei suoi principali lanciatori.

Cuba questo fine settimana Illian Spine Ha rinunciato a zero hit e zero run nella vittoria per 1-0 di Corono su Maserata in extra inning. Il mancino di Jiguani era sul punto di completare un gioco perfetto durato otto inning, ma ha commesso un errore sul suo primo lancio nel sesto inning. Inoltre, ha segnato 15 punti in questo gioco, dimostrando la sua qualità come uno dei migliori lanciatori del torneo.

Dorness ora vanta un record di 4-1 nelle competizioni italiane con 47 strikeout e sette walk in 34 inning. Lo hanno colpito 132 volte (con cinque passeggiate) e un’ERA migliore in carriera di 0,62. Il mancino è stato il miglior tiratore della sua squadra, che ha un record di 6-4, ed è al quarto posto in classifica con Pianoro.

In questa partita giocherà anche un altro dei principali lanciatori della squadra cubana, Yamelkis Guevara. Indomabile ha mostrato buoni numeri con Pianoro, proprio la squadra che ha abbracciato Corono.

Yamelkis è 3-2 con una media di 2,88 punti guadagnati. Hanno battuto per 245 punti per inning con 68 strikeout in 68 inning di lavoro. La sua principale difficoltà è stata il controllo, poiché ha commesso 35 passeggiate (undici a Bollet questo fine settimana) e 8 tiri selvaggi.

L’altro cubano in territorio italiano, Iramis Díaz, della capitale, è entrato in campo con una sola vittoria su dieci uscite per Cestice, Coloro della Giostra. Pubblicando un record sfavorevole di 1-3, Cuba è stata colpita solo da un lanciatore, ma non ha messo a segno numeri negativi.

Eraimis ha lanciato per 318 corse a una media di 2,96. In 26 inning ha segnato 17 punti e dato solo quattro biglietti.

Buone notizie per il gioco sono le ottime prestazioni dei lanciatori cubani nella serie A1 italiana. Yilian Tornés e Yamelkis Guevara saranno al centro delle aspirazioni di Cuba per i Giochi Centroamericani e Caraibici di San Salvador 2023, i Campionati Mondiali di Valencia, in Spagna, e i Giochi Panamericani di Santiago 2023.

L’impresa di Tornés ei buoni numeri di Yamelkis dimostrano che Cuba sarà ben rappresentata fuori dal tappeto nel difficile calendario internazionale di quest’anno.