Sudoku senza Rodry – AS.com

“Troverò il modo di aiutare la squadra senza Rodri”. Guardiola ha già iniziato a recuperare l’assenza del centrocampista spagnolo. Se il buco lasciato da Rodri potrà essere colmato. Ci sono poche, se non nessuna, alternative al Manchester City per il nazionale spagnolo. La sua assenza, per quanto lunga, sconvolgerà Guardiola, che dovrà raccogliere i cocci di una squadra che zoppica al posto di Rodri. Visto che lo spagnolo ha giocato tutto, non c’era bisogno di un sostituto.

La partenza di Fernandinho lo ha costretto a firmare Calvino Phillips A patto che venga concesso a Rodri un periodo di riposo. Non si è adattato e non ha mai mostrato nulla per il Leeds. Ora è in prestito all’Ipswich. Il suo ritorno sarebbe un’opzione, anche se è lontano. Guardiola dovrà utilizzare quello che ha in casa. Contro il Watford, nella Carabao Cup, ha giocato il giovane Nico O’Reilly (19 anni). Forse è troppo offensivo non essere una copia di Rodri. Le altre opzioni sono però più variabili, dato che si tratta di un altro tipo di centrocampista. Mateo Kovacic e Ilkay Gundogan Potrebbero offrire doppie garanzie per rifornire meglio l’ex giocatore di Villarreal e Atletico. Con caratteristiche in qualche modo simili, si distinguono più per gli aspetti offensivi che per i loro precedenti difensivi. La stessa cosa accade con Matheus Nunes, Anche una delle novità degli undici di Carabao. Il portoghese ha una grande forza fisica, ama comunicare con la palla ed è più mobile. Caratteristiche difficilmente inseribili nell’asse del centrocampo del City.

Ingrandisci Ilkay Gundogan contro l’Arsenal. Immagini Getty

Non è quindi da escludere che quando si saprà l’ora esatta di Rodri (soprattutto se rimarrà fuori per tutta la stagione), la questione finirà. com.azzurro Vai al mercato. Bruno Guimarães (26), di Newcastle, è associato alla federazione da qualche tempo. Non è l’unico calciatore con proiezione e qualità nella rosa del City. Adam Wharton (20 anni, Crystal Palace) W Mats Wever (24, Brighton) è il gioiello della Premier League e gioca ad alto livello come pivot. Fuori dalle isole spicca il nome di Samuel Ricci (23 anni, Torino). Candidati per la città, a patto che sia disposto a tirare fuori il portafoglio.

Entra in scena Zubimendi

Anche in Spagna è molto difficile colmare il vuoto che Rodri ha lasciato. Martin Zobimendi (25 anni) è il suo sostituto naturale nella nazionale spagnola. Il giocatore della Real Sociedad era già titolare contro la Serbia (0-0) quando Rodri era stato squalificato per la “questione Gibilterra”. Oltre a Zobimendi, nell’ultima lista della nazionale spagnola figura anche Luis de la Fuente Pebelo (26 anni, Valencia). In passato lo era Hugo Guillamon (25 anni, Valencia), che era tra i giocatori menzionati con la Spagna, la maggior parte con Luis Enrique.

Ora emergono due nomi nel caso in cui il tecnico volesse tentare l’opzione senza Rodri: Marco Rocca (27 anni)Che gioca ad un buon livello con il Betis; E Mark Casado (21 anni)Una scoperta assoluta nel centrocampo del Barcellona, ​​guidato da Hansi Flick. Luis de la Fuente dovrà prendere una decisione a breve visto che gli impegni internazionali contro Danimarca e Serbia sono dietro l’angolo. Rodri lascia un grande vuoto.

