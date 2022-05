Sueca aprirà uno spazio museale al World Paella Competition

Il Comune di Sueca ha deciso che la mostra organizzata per celebrare il 60° anniversario del Concorso Internazionale di Paella a Valencia nel settembre 2021 possa essere visitata permanentemente presso la sede di Consell Agrari. La mostra, intitolata “60 anniversari de la Festa de l’Arròs de Sueca”, torna a vivere.

“Visto il grande successo dei visitatori, sia lo scorso settembre nella sala Els Porxets che presso la scuola Luis Vives, dove è stato recentemente possibile contemplare l’occasione della Settimana culturale del Centro dedicata alla coltivazione del riso, abbiamo hanno deciso di restaurare la mostra a tempo indeterminato”, ha spiegato ieri il consulente turistico In Sueca e responsabile della manifestazione gastronomica, Manoli Egea.

Da parte sua, il sindaco dell’Agricoltura, Jose Luis Ribera, ha evidenziato l’idoneità del luogo prescelto. “Oltre allo spazio necessario, è la sede dove è rappresentato l’intero settore agricolo, in particolare quello risicolo. Se parliamo del fatto che l’ingrediente essenziale per la paella è il riso, e se è meglio dalla Svezia, cosa c’è di meglio posto per esporlo!Lavoriamo in vari dipartimenti da Per il bene di tutti gli uomini e le donne svedesi, e per far apprezzare la nostra città, sia dal riso che dal turismo.

Per le visite, una persona interessata deve contattare le informazioni turistiche in modo da organizzare gruppi.