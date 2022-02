Suggerimenti per le scommesse sul basket per principianti

Le scommesse sportive stanno prendendo piede in Italia. Il fatto interessante è che, sebbene il calcio sia la modalità più esplorata e molte persone creino i propri record sui siti per scommettere sul calcio, c’è un vasto pubblico che sceglie di scommettere sul basket nel paese scommettendo sul miglior sito di scommesse a cui puoi accedere cliccando sul link: 20Bet app. Se stai pensando di scommettere sul basket, è molto importante non solo studiare il mercato, ma anche scegliere tra i migliori siti di scommesse affidabili in Brasile per scommettere in sicurezza.

In questa guida, seguici e dai un’occhiata ai principali suggerimenti per scommettere sul basket e ai bookmaker indicati per farlo con più successo e tranquillità. Avanti?

1. Non scommettere mai senza conoscere le basi del gioco

Chi pensa che scommettere sul basket sia un atto di pura fortuna si sbaglia. Per avere successo con le scommesse sul basket a lungo termine, è necessario specializzarsi nello sport, nei suoi campionati e mercati. Quindi, il primo consiglio per le scommesse sul basket è conoscere le basi della categoria. Per aiutarti, ti abbiamo portato un riepilogo delle caratteristiche principali degli scontri:

Le partite si svolgono sempre tra due squadre e ognuna avrà cinque giocatori titolari;

Durante il gioco si ottengono punti in base al numero di canestri realizzati. A seconda della posizione in cui è stata tirata la palla, un canestro può segnare 1-3 punti;

Alla fine della partita vince la squadra con il maggior numero di punti;

Le regole e la durata della partita variano tra le partite dei diversi campionati.

2. Sappi che c’è molto di più che scommettere sul vincitore

Che si tratti di scommesse sul basket o sul calcio, uno dei mercati più famosi è il moneyline, dove scommetti su chi sarà il vincitore della partita. Può anche essere indicato come il mercato 1X2. In effetti, è uno dei più semplici da capire per chi si sta avvicinando al mondo delle scommesse sul basket.

3. Conosci le differenze tra le scommesse sullla NBA e le altre leghe

È un dato di fatto: nel basket mondiale, l’NBA è il beniamino degli scommettitori. Tuttavia, durante le tue scommesse sul basket, sappi che è totalmente diverso scommettere su una partita NBA o su un campionato europeo (gestito dalla FIBA), ad esempio. E devi conoscere le differenze per avere una maggiore responsabilità quando fai le tue previsioni sportive!

4. Concentrati su un torneo alla volta

Come hai visto, i dettagli per le scommesse su NBA e altri campionati sono totalmente diversi e meritano un’attenzione speciale. Pertanto, potrebbe non essere una buona idea scommettere su campionati o matchup/tornei diversi contemporaneamente. Per evitare di perderti tra le particolarità delle regole e per poter elaborare al meglio le tue strategie, segui un campionato alla volta.

5. Scommetti dal vivo e sfrutta la volatilità

Chiunque abbia visto una partita di basket, in particolare l’NBA, ha visto quanto sia volatile il gioco. Allora, vuoi sapere come scommettere sul basket con la massima possibilità di capitalizzare la volatilità del gioco? La risposta è: scommetti dal vivo!

Usa le quote in costante cambiamento a tuo vantaggio e segui ciò che sta accadendo in tempo reale. Ciò ti consentirà di piazzare scommesse rapidamente, con una maggiore proprietà.

Ovviamente, è necessario avere già una buona conoscenza generale del gioco per agire rapidamente e prevedere le possibilità. Nel caso non ne avessi idea, ti consigliamo di tenere traccia del maggior numero possibile di giochi.

6. Crea i tuoi pronostici sulle scommesse sul basket

Non importa su quale sport scommetti. Che si tratti di basket o meno, i pronostici su Internet possono essere preziosi, soprattutto per gli scommettitori alle prime armi. Ma è importante che tu sappia come farli da solo.

Uno scommettitore che intende agire costantemente e con investimenti a medio e lungo termine deve imparare a fare le proprie previsioni e analisi di scommesse. Per questo, è necessario tenere conto di una serie di fattori, come ad esempio:

Storia, statistiche e scontri tra le due squadre;

Formazione della squadra e prestazione dei suoi giocatori;

Possibili infortuni o eventi che possano compromettere le prestazioni degli atleti;

Abbigliamento da viaggio e fattore casa/fuori casa;

Il corso di un match in anteprima ai playoff;

Stress e motivazione in base allo stadio della competizione;

Sapere chi sono i giocatori con più triple nel basket;

Notizie rilevanti nei media.

