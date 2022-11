Sunak e Macron terranno il loro primo incontro bilaterale durante la COP27

Questo contenuto è stato pubblicato il 06 novembre 2022 – 17:17

PARIGI, 6 novembre (EFE) – Il presidente francese Emmanuel Macron tiene il suo primo incontro di lavoro con il nuovo primo ministro britannico, Rishi Sunak, nell’ambito del vertice COP27 sul clima, iniziato domenica a Sharm El-Sheikh. Sceicco.

Come confermato domenica da fonti della presidenza francese, lunedì i due leader terranno un incontro bilaterale, anche se non sono stati rivelati ulteriori dettagli sull’agenda dell’incontro di Macron.

Sunak e il presidente francese hanno avuto una conversazione telefonica il 28 ottobre, pochi giorni dopo che gli inglesi hanno assunto la carica di primo ministro.

In quell’occasione, hanno discusso di preoccupazioni globali, come la guerra in Ucraina, e hanno deciso di aumentare la cooperazione dei loro paesi sull’energia nucleare, oltre a lavorare insieme per garantire un futuro energetico più stabile.

Hanno anche promesso, secondo quanto riferito all’epoca da Downing Street – la residenza ufficiale e l’ufficio dell’amministratore delegato a Londra – di approfondire l’alleanza tra i due Paesi per “scoraggiare viaggi omicidi attraverso il canale a vantaggio delle bande organizzate”. EFE

ngp / si

EFE 2022. La ridistribuzione e la ridistribuzione di tutto o parte dei contenuti dei Servizi EFE, senza il previo ed espresso consenso di Agencia EFE SA, è espressamente vietata.