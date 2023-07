Sungrow ha creato un kit speciale per lanciare la nuova batteria SBR064

La soluzione ibrida monofase si distingue sia dal punto di vista economico che tecnico. Gli inverter ibridi Sungrow hanno un’ampia finestra MPPT tra 40 e 560 volt, dove ottieni il massimo dalla tua energia solare in inverno e in estate. 2 MPPT indipendenti e 16A di corrente in ingresso lo rendono compatibile con moduli ad alta potenza e flessibile per adattarsi a stringhe di direzioni diverse. Tuttavia, uno dei principali vantaggi degli adattatori Sungrow è la loro installazione rapida e semplice. Il dispositivo ha una livella a bolla integrata per fissare facilmente il supporto a parete correttamente. Una volta installato l’inverter non è necessario aprirlo in quanto tutte le connessioni sono esterne e dispone di un comodo sistema plug and play.

La velocità e la facilità di installazione dell’inverter possono essere paragonate solo alla batteria di Sungrow. La batteria SBR064 è una batteria modulare ad alta tensione realizzata con celle LFP. Questa soluzione ha una scarica di 30 A e un grado di protezione IP65. Per connetterti, posiziona semplicemente ciascuna unità da 3,2 kWh sopra l’altra. Inoltre, ogni unità dispone di comode maniglie per la movimentazione, nonché di un peso ridotto di 33 kg.

Un altro grande vantaggio di una soluzione Sungrow monofase è che il sistema di backup è integrato nell’inverter, quindi non è necessario installare alcun componente aggiuntivo per farlo funzionare. Hai solo bisogno di un inverter e una batteria. Inoltre, in caso di black-out, il sistema è in grado di fornire all’inverter la potenza nominale per i carichi specificati. La transizione è inferiore a 10 ms.

In termini di monitoraggio, la combinazione include il dongle di comunicazione Winet-S e l’S100m. Winet-S combina WiFi ed Ethernet in modo da poter installare proprio come preferisci. La messa in servizio può essere effettuata di persona, completamente online e ibrida (dal campo al remoto). Per visualizzare i dati, Sungrow ha l’app web e mobile iSolarCloud gratuita.

L’intero sistema ha una garanzia di 10 anni. Questa soluzione è compatibile anche con i caricabatterie elettrici Sungrow monofase da 7 kW.