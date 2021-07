Suo figlio ha detto che Bolzano si stava sviluppando a causa della sua ostruzione intestinale

Il presidente conservatore radicale è stato trasferito da Brasilia Ospedale Vila Nova Star Nova, mercoledì sera a San Paolo. Le sue condizioni sono “stabili” e i medici hanno finora escluso un intervento chirurgico.

Invece, Bolzano subirà un trattamento medico conservativo, che includerà farmaci e idratazione, ha affermato il presidente.

Il presidente è accompagnato dal suo medico personale e chirurgo Antonio Luis da Macedo Chi lo ha operato nel 2018 dalla coltellata che ha incontrato durante la campagna elettorale- O Globo ha detto che parteciperà allo studio questo giovedì.

Ha detto che a Paulsonaro è stata diagnosticata un’ostruzione intestinale dopo aver lamentato una serie di disturbi per più di dieci giorni.

Gli esperti, consultati dai media brasiliani, hanno stimato che l’ostruzione intestinale potrebbe essere il risultato di sei azioni intraprese dal presidente dopo l’attentato.

Questi tipi di problemi possono essere trattati con farmaci o con un intervento chirurgico. Secondo i medici, in generale, questi interventi non sono considerati pericolosi, ma tutto dipende dalle condizioni mediche del paziente, può rimanere in ospedale fino a dieci giorni, ha detto O Globo.

Il 66enne Bolsanaro è stato ricoverato questa mattina all’ospedale delle forze armate, si legge in un’altra nota ufficiale, “per indagare sulle cause del singhiozzo” che lo affliggeva da più di dieci giorni.

Dalla scorsa settimana si lamenta di uno Singhiozzo continuo, Dopo il trattamento implantare.

Bolzano è stato ricoverato questa mattina in un reparto di terapia intensiva a Brasilia, ed “è entrato per precauzione”, hanno detto alla radio il senatore e figlio di Bolsanaro, Joam Bon. Flavio Bolzano.