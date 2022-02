Super Bowl: Il Signore degli Anelli, Scarlett Johansson o Zendaya, le altre star del Super Bowl: annunci 2022

oUno dei punti salienti di qualsiasi edizione del Super Bowl sono gli spot pubblicitari in-game per i quali vengono pagate vere fortune. Quest’anno, ad esempio, uno spot della durata di soli 30 secondi è costato più di sei milioni di dollari. Ovviamente, pubblico e impatto sono garantiti in un evento seguito da milioni di spettatori in tutto il mondo.

Si stima che un totale di 92 milioni di persone abbiano assistito alla vittoria dei Rams sui Bengals in un’entusiasmante versione LVI del Super Bowl e si siano anche divertiti ad apparire su schermi come Scarlett Johansson, Zendaya e Lindsay Lohan o con trailer di serie come The Il Signore degli Anelli e film come Dr. Straniero nel multiverso della follia.

Una delle aziende che ha investito di più in pubblicità durante il recente Super Bowl è stata Uber Eats, che ha avuto stelle della statura di Jennifer Coolidge, Gwyneth Paltrow o Trevor Noah.

BMW con Salma Hayek e Arnold Schwarzenegger

Liz, con Guy Fieri

Chevrolet, la nuova generazione dei Soprano

Liz, con Seth Rogen e Paul Rudd

Nissan con Eugene Levy e Brie Larson

Squarespace con Zendaya

Planet Fitness con Lindsay Lohan

Amazon con Scarlett Johansson

Trailer di “Il Signore degli Anelli”, protagonista della serie Amazon

Trailer di “Doctor Strange nel multiverso della follia”