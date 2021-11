Super Smash Bros. avrà un circuito competitivo powered by Nintendo

Super Smash Bros., è uno dei titoli con una delle scene competitive più sane del settore. Tuttavia, nel corso degli anni Nintendo non ha mostrato molto interesse per l’organizzazione di tornei professionali. Quindi è stata la comunità stessa ad organizzare questi eventi. Fortunatamente, questo scenario potrebbe essere prossimo a cambiare.

Quello che succede è che il marchio di e-sport Panda Globar ha utilizzato i suoi social network per annunciare la sua associazione con Nintendo per svolgere una serie di tornei che ruoteranno attorno a Super Smash.

“Panda è orgogliosa di annunciare che gestiremo il primo circuito di campionato di gioco con licenza ufficiale! Super Smash Bros Ultimate e Super Smash Bros. Questa breve serie di eventi con sede in Nord America inizierà nel 2022 e si tradurrà in un singolo torneo con premi in denaro per i concorrenti in ogni titolo”, possiamo leggere su comunicato stampa.

Sebbene non siano stati specificati molti dettagli sull’evento, è noto che ci saranno turni di qualificazione sia online che di persona. È stato inoltre confermato che l’evento consentirà la partecipazione internazionale. Non sono però ancora note le date, i requisiti e dove vedere la competizione, ma sappiamo già che un circuito professionale di Super Smash Bros. è in arrivo.