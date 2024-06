Superare molteplici differenze culturali e linguistiche – Samsung Latin America Newsroom

La ricerca di Samsung in Brasile fa parte di una serie sulle persone e le innovazioni dietro la democratizzazione dell’intelligenza artificiale mobile

Mentre Samsung continua a essere all’avanguardia nelle esperienze di intelligenza artificiale mobile premium, abbiamo visitato i centri di ricerca Samsung in tutto il mondo per scoprire come Galaxy AI consente a un numero maggiore di utenti di raggiungere il loro pieno potenziale. Galaxy AI ora supporta 16 lingue, quindi più persone possono espandere le proprie capacità linguistiche, anche offline, grazie alla traduzione sul dispositivo con funzionalità come traduzione dal vivo, traduttore istantaneo, assistenza per la trascrizione e assistenza per le note. Ma cosa comporta realmente lo sviluppo di un linguaggio AI? L’ultima volta abbiamo visitato la Cina per conoscere l’importanza della collaborazione con altri leader dell’IA. Questa volta siamo in Brasile per esplorare come i team lavorano oltre culture e confini per portare Galaxy AI a più persone.

Il Brasile è un paese diversificato con una popolazione di oltre 203 milioni di abitanti che incarna una vasta gamma di culture e tradizioni e utilizza il portoghese brasiliano come lingua ufficiale. Nel frattempo, 22 paesi vicini usano lo spagnolo in America Latina.

Sebbene il portoghese brasiliano e lo spagnolo latino-americano siano ampiamente parlati, le complesse differenze in entrambe le lingue hanno presentato molte sfide nell’insegnamento a Galaxy AI di riconoscere e differenziare le differenze regionali. Ecco perché l’Istituto brasiliano di ricerca e sviluppo Samsung (SRBR) ha collaborato con esperti di Samsung Mexico e alleati esterni come gli istituti di scienza e tecnologia SiDi e Sidia, per formare un team multidisciplinare altamente qualificato in grado di affrontare questo compito. . .

Meno barriere, più comprensione

Il team ha utilizzato migliaia di caratteri e una combinazione di apprendimento automatico e linguistico per migliorare il riconoscimento del parlato, del testo scritto e delle differenze regionali da parte del modello di intelligenza artificiale. Ma lo slang locale e i nomi di personaggi famosi (comprese squadre sportive, celebrità e gruppi musicali) variano notevolmente da una regione all’altra. Inoltre, lo stesso significato può essere espresso con parole diverse. Sebbene i modelli linguistici necessitino di dati locali per acquisire una comprensione completa delle diverse lingue da tradurre, tali differenze porranno inevitabilmente degli ostacoli.

Ad esempio, una piscina è una “piscina” in Messico, ma una “piscina” in Argentina, Paraguay e Uruguay. Intanto in Colombia, Bolivia e Venezuela la piscina è “piscina”, così come in Brasile, ma con una leggera differenza di tono. Mentre i venezuelani dicono “chévere” per indicare qualcosa di interessante, i messicani dicono “padre”.

Queste differenze presentano enormi sfide per la comprensione e l’apprendimento del linguaggio dell’intelligenza artificiale, ma il team le ha superate costruendo modelli linguistici più ampi, migliorando gli strumenti di elaborazione e collaborando oltre confini e fusi orari.

“Abbiamo dovuto tenere conto del vernacolo locale e dei diversi modi di parlare prima di adattare e testare il rispettivo modello, il che ha richiesto una stretta collaborazione tra il team di controllo qualità (QA) di SRBR e i team di sviluppo”, afferma Mateusz Pedroso, direttore senior e responsabile del software Qualità. Laboratorio. Nella SRBR. “Dato che SRBR era tre ore avanti rispetto al team QA in Messico e 12 ore indietro rispetto al team di gestione in Corea, abbiamo dovuto creare nuovi canali e processi di comunicazione per allineare i risultati e condividere i progressi. Questa collaborazione interculturale ha generato una ricchezza di idee e soluzioni per Galaxy AI.

Comunicare il successo

La filosofia di collaborazione aperta di Samsung è emersa durante questo progetto regionale, poiché si trattava di un processo iterativo che ha tratto vantaggio dallo sviluppo tecnologico su scala globale. Per superare le barriere linguistiche e culturali, il team SRBR aveva bisogno di raccogliere, gestire e sviluppare grandi quantità di dati e di migliorare continuamente le fonti audio e testuali.

I team hanno creato aree chiave di responsabilità per garantire che tutti traggano vantaggio dalle competenze collettive negli uffici dell’azienda in America Latina. Il team di sviluppo SRBR ha fatto da intermediario per il progetto, ricevendo istruzioni dalla sede Samsung e sviluppando nuovi aggiornamenti per migliorare il modello AI conducendo al contempo test per diversi tipi di utilizzo.

“La fase di test ha richiesto un’ampia comunicazione e collaborazione con i team di controllo qualità per migliorare l’esperienza dell’utente e ogni modifica ha richiesto ulteriori test e revisioni”, afferma Leandro Flores de Moura, responsabile dello sviluppo software presso SiDi. “Il successo delle funzionalità linguistiche di Galaxy AI dipende tanto dalla comunicazione e dalla collaborazione quanto dalle competenze tecniche”, aggiunge Nathan Castro, QA Test Developer presso SiDi.

Una road map per la cultura

Ciò che rende Galaxy AI particolarmente interessante per tutti i soggetti coinvolti è il fatto che non si trattava solo di un progetto linguistico. Per loro, la lingua è una guida culturale che fornisce preziose informazioni sul patrimonio e sull’identità delle persone.

“Per il team QA di SiDi, questo è stato uno sforzo che ha cambiato il mondo permettendo alle culture di incontrarsi e superando la difficoltà di comunicare in lingue diverse”, aggiunge Estefania Castro Suarez, sviluppatrice del test SiDi. “Sapere di aver fatto parte di tutto questo ci riempie di orgoglio e motivazione”.

“Il modo in cui il team SRBR ha collaborato incarna ciò che Galaxy AI mira a raggiungere: rendere il mondo un luogo più vicino comunicando, scambiando e interagendo con le persone, anche quelle che parlano lingue diverse”, conclude Pedroso. “Questa capacità non potrà che crescere man mano che più lingue verranno aggiunte a Galaxy AI”.