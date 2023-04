Superare Tati Castellanos: dalle lacrime al Camp Nou alla salvezza contro il Madrid | gli sport

Valentin Tati ha riconosciuto Castellanos (Mendoza, Argentina, 24 anni) sorridente ai piedi del campo, dopo aver sconfitto il Real Madrid (4-2) ed è entrato nella storia del campionato. È il primo giocatore a segnare quattro gol contro il Real Madrid in una competizione nazionale nel 21° secolo. Bisognerebbe tornare indietro di 75 anni per trovare l’ultimo calciatore a segnare contro i bianchi in campionato: Esteban Echevarría, il giocatore dell’Oviedo che nel dicembre 1947 segnò cinque gol contro il Real Madrid.

Il giovane di Mendoza, attaccante vorace, passionale e laborioso, ha sempre avuto il gol nei panni. Si arrabbia molto quando esce dal match senza segnare. Non ha iniziato in Argentina, dove le opportunità erano scarse e non poteva mostrare il calcio. È stato rifiutato dal River Plate e dall’Atlético Lanús. All’età di 17 anni è entrato all’Università del Cile, ma non ha goduto dei minuti necessari nemmeno nel paese vicino. Fino a luglio 2017, la sua fortuna è cambiata, non per la squadra per cui lo ha lasciato, l’uruguaiano Montevideo City Turkiye, ma per il gruppo imprenditoriale a cui apparteneva il club, il City Football Group. Da allora, Castellanos è passato dalle squadre “satellite” del conglomerato calcistico ai proprietari del Manchester City. Dopo un anno è partito per un’altra entità immobiliare peseràquesta volta a New York City dalla Major League Soccer (MLS).

Tati è arrivato a 19 anni e in quattro stagioni è diventato la stella della squadra di New York, segnando anche quattro gol in una partita: era nell’aprile dello scorso anno contro il Salt Lake City, vinta 6-0. Durante la sua permanenza nella Grande Mela, ha segnato 54 gol, ha vinto lo scudetto nel 2021 e ne è diventato il capocannoniere con 19 gol. Era un idolo a New York e nel football americano. Ma l’argentino voleva di più, voleva finire in Europa, e l’ha ottenuto. Nell’estate del 2022 arriverà in prestito al Girona, società di proprietà del City Football Group e allo stesso tempo maggior azionista con il 47% delle sue quote.

E alle aspettative del capocannoniere del campionato americano in arrivo alla squadra catalana si contrapponevano i dubbi sul suo adattamento al campionato spagnolo, molto più veloce e competitivo di quello americano. “Devi lottare molto di più. In MLS puoi avere 10 o 15 occasioni, qui ne hai quattro o cinque e devi sfruttarle”, ha sottolineato Tati in un’intervista a “Mundo Deportivo” all’inizio di la stagione. Ma per l’uomo di Mendoza, che nonostante abbia strappato il titolo Stuani, le cose non gli sono andate bene, e la pressione è aumentata sempre di più fino a scoppiare in lacrime dopo lo 0-0 del Camp Nou. È stato allo stadio culé che ha avuto l’opportunità che ogni attaccante sogna. Era la cosa più chiara del gioco. Stava davanti alla porta con il suo compagno di squadra Tsygankov, e invece di concedere il proprio gol all’ucraino, Tati ha mostrato personalità e coraggio, ma ha mancato Ter Stegen, che stava già vincendo con la sua squadra. I suoi compagni si portarono le mani alla testa. La colpa di questo atto, che ha privato il Girona della sua prima vittoria sul Barcellona, ​​lo ha fatto lasciare lo stadio in lacrime; Le violente critiche a Internet hanno anche portato il ragazzo a chiudere quella stessa notte i suoi social network.

Commossa e non sopraffatta, Tati ha continuato a lavorare come ha sempre fatto; Guidato dalla sua superstizione: Palo Santo si passa sempre attraverso la maglia, i calzini e i pantaloncini prima di giocare. Ed è così che ha saputo invertire la tendenza: ha segnato contro l’Elche due giorni fa. Ma la sua vera liberazione, la sua esplosione, è arrivata martedì contro il Real Madrid, dove un determinato Castellanos ha mostrato tutto il suo valore e ha lavorato per il suo sogno che è salito a quattro, facendo poker contro il Real Madrid (4-2) e suggellando la sopravvivenza del giocatore. Girona.

“Tati se lo merita. Dopo aver spento Twitter, sono contento che l’abbia riacceso. Per un giocatore è un passo avanti capire che qui succede questo, che siamo una squadra che cerca sempre di segnare”, ha confermato il tecnico. , Michel, che si è fidato dell’argentino fin dal primo giorno. L’attaccante ha giocato da titolare 28 delle sue 29 partite e la sua pazienza sta dando i suoi frutti con 11 gol nella sua prima stagione in Europa.

