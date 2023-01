Supercoppa spagnola 2023: Real Madrid e Barcellona prendono di mira il 16enne argentino Pristani

ilAppaiono i calciatori argentini. In vista dei Mondiali iniziano già a farsi vedere, ma la conquista del Mondiale ha accresciuto notevolmente l’interesse nei confronti di tutti i giocatori del Paese sudamericano. City e Benfica sono stati i primi due club a fare il passo per guardare nuovamente al mercato dell’Albiceleste. La scorsa estate, entrambe le squadre erano davanti a tutti gli altri nelle assunzioni Julen Alvarez e Enzo Fernandez. Anche la squadra di Pep Guardiola è vicina a ripetere il processo con lui Peyroniano max Per 11 milioni di euro, il giocatore offerto da Rolando Zarate al Barcellona ai suoi tempi con difficoltà economiche, ma è stato rifiutato.

Il prossimo sulla lista è Gianluca Prestani Del (16enne) ha già parlato Marca, contando il seguito al Real Madrid. Solo che sono entrambi attivi al Vlez, insieme a Valentin Gomez (19), difensore centrale voluto dall’Atletico Madrid. Alan Varela (Il 21enne del Boca Juniors è un altro giocatore seguito dalle grandi, soprattutto dal Barcellona. Un emissario del White Club lo ha visto dal vivo nei mesi scorsi.

Il mercato ha posizionato il calcio argentino al di sotto di quello brasiliano, quindi qualsiasi operazione è più economica. Una generazione di talenti con un tale futuro non appariva da tempo. Qualcuno è già stato visto in Europa e sono campioni del mondoE altri sfondano la porta del loro viaggio nel vecchio continente.

I club spagnoli e italiani si sono sempre distinti per trovare quei giovani talenti, che si inseriscono facilmente in Europa. Il successo del Qatar ha raddoppiato la posta in gioco, Come mostrato. Real Madrid e Barcellona sanno bene cosa può fare il già citato Pistriani, che a 16 anni aveva già esordito nella prima squadra del Vlez, mostrando sufficiente personalità per avventure più grandi.

Legare con gli adulti

La prossima sfida è mettersi alla prova con gli adulti e da lì sogna. Bistriani è il terzo calciatore Il giocatore più giovane ad esordire in prima divisione dopo Maradona e Kon. Ritmi di partenza e cambi sono i suoi migliori, insieme a una personalità che lo porta a guidare i suoi compagni di squadra.

Real Madrid e Barcellona guardano di cosa potrebbe essere capace il giovane giocatore prima di decidere di affrontare un iter che corrisponda alla ricerca di giovani talenti a un prezzo accessibile. Nel club bianconero c’è voglia di entrare in un mercato diverso dal Brasile E questo esterno sinistro che compirà 17 anni tra un paio di settimane è uno dei giocatori più amati in circolazione. In estate acquisirà la cittadinanza italiana, finisce così il problema del posto fuori dall’Unione Europea per una delle più grandi promesse che il calcio argentino ha fatto negli ultimi anni.