Superman di Henry Cavill e Wonder Woman di Gal Gadot saranno finalmente tagliati da The Flash

Non aspettarti il ​​film veloce Serve da epilogo alla versione di Superman di Henry Cavill e questo segue conferma Che l’attore non continuerà come kryptoniano nei film DC, ha finalmente rivelato un nuovo rapporto Il cameo che Cavill ha filmato per la Scarlet Speed ​​Bar verrà eliminato.

Come ricorderete in uno dei primi resoconti sui piani in corso per la nuova era dei film DC promossi da James Gunn e Peter Safran, Amido che la Warner Bros. Stava discutendo su cosa fare con un cameo che Cavill aveva registrato per The Flash con Ezra Miller, che uscirà nei cinema a metà del prossimo anno.

In quel caso, è stato indicato che i dubbi sulla durata di questa iscrizione sul nastro avevano a che fare con la promessa che questa scena poteva sperimentare. In questo senso, in uno scenario in cui è già stato confermato che Cavill non tornerà nei panni di Superman e alla fine non ci sarà L’uomo d’acciaio 2 questa settimana giornalista hollywoodiano ha rivelato che il cameo di Superman di Cavill alla fine verrà tagliato dal film Scintilla.

Secondo quel metodo, Il cameo di Cavill è stato interrotto dal cameo di Gal Gadot nei panni di Wonder Woman Perché mentre l’attore non continuerà nel ruolo di Superman, nel caso dell’attrice un’evoluzione Wonder Woman 3 sono stati cancellati.

Al momento, non ci sono dettagli su come andranno a finire le scene di Cavill e Gadot veloce O cosa avrebbero suggerito per il futuro dei film DC. Tuttavia, lo stesso rapporto di The Hollywood Reporter descrive in dettaglio un altro punto che ha destato curiosità negli ultimi giorni e cioè quello Brainiac sarebbe stato il cattivo nel suggerimento per L’uomo d’acciaio 2 scritto da Stephen Knight e cancellato dai vertici della Warner Bros.

veloce Interpreterà Ezra Miller nei panni di Barry Allen / The Flash, così come Ben Affleck nei panni di Batman, Michael Keaton nei panni di Batman e Sasha Kaley nei panni di Supergirl. La premiere è prevista per giugno 2023 e sembra il cameo di Jason Momoa mentre Aquaman continua su nastro.