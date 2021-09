Superman “Flyed” Lopez sul palco dei Queen a La Vuelta; Jefferson Cepeda è stato uno dei riferimenti in montagna Altri sport | Gli sport

Il generale è stato identificato come Primoz Roglic, seguito da Enrique Mas e dallo stesso Lopez.

È apparsa la migliore versione del colombiano Miguel Angel Superuomo López (Movistar) per spiegare le ali e volare in solitaria fino alla vetta senza precedenti del Gamoniteiru e scendere come vincitore della tappa regina alla Vuelta, dove il generale viene presentato al più famoso sloveno Primoz Roglic, seguito da Enric Mas e lui stesso Lopez .

Il colombiano (Pesca, 27), è diventato il campione di giornata più atteso del Tour, il 18° giorno partendo da Salas e arrivando all’Alto del Jamonitero dopo 162,6 chilometri e quattro porti impegnativi.

Sarà nominato primo nel Libro d’Oro del nuovo porto asturiano, poiché ha alzato le braccia con un tempo di 4h.41.21 e 14 secondi davanti allo sloveno Primoz Roglic, prendendo il comando aggiungendo altri 6 secondi.

Roglic, che questa volta è stato superato da Lopez, ha difeso il secondo posto sul palco in una lotta con Enrique Mas e un altro colombiano, Egan Bernal, che ha attraversato nell’ordine 6 e 8 secondi dal leader dopo una bella lotta nell’ultimo chilometro .

La montagna è finita alla Vuelta. Il palco dei Queen, a parte la sorpresa, ha scattato l’ultima foto della passerella. Roglic è lo schema indiscusso e il terzo giro sarà segnato. Enrique Mas, che ora ha 2.30, ha fatto la seconda mossa e Lopez il terzo. Più in lontananza ci sono l’australiano Jack Haig (Bahrain) e Bernal, a oltre 4,30 minuti di distanza.

L’ecuadoriano Jefferson Cepeda è entrato in rete al 52° posto, 21 minuti e 30 secondi da Superuomo Lopez. Insieme a Julen Amezqueta, è diventato un “riferimento in montagna con l’arrivo del terrificante Gamoniteiro”.

Cepeda si è classificato 33° nella classifica generale e rimane il miglior pilota del team professionista spagnolo Caja Rural-Seguros RGA.

La cache interrompe di nuovo la perdita

La tappa regina alla Vuelta è iniziata turbolenta, con diversi attacchi che si sono conclusi con una spedizione massiccia di 32 corridori. Erano rappresentate quasi tutte le squadre, ma non era presente il Bahrain, che ha dovuto tirare un gruppo per stabilizzare la fuga.

Il numero dell’australiano Michael Storer, lo stesso che ha vinto il Balcón de Alicante e il Rincón de la Victoria, è arrivato ad incoronare Puerto de San Llaurienzu avanti (1,9,9 km per 8,6%). Il gruppo ha girato al proprio ritmo, in 3,40 minuti.

Storer ha insistito instancabilmente, attaccando a La Cobertoria (1a) a 2 km dalla vetta. Il ciclista “australiano” è rimasto solo, pronto a dare la caccia al terzetto nel suo stile, con una fuga lontana. Dietro l’unica notizia c’era il desiderio degli Emirati Arabi Uniti di aiutare Movistar e Bahrain a trovare il tempo per i fuggitivi.

David de la Cruz ci prova a Gamoniteiru

Storer ha attraversato la cittadina di Paula de Lena, ai piedi del porto, due minuti su Bardet, che ha rinunciato alla trasferta in difesa della sua maglia a pois, e 2.20 rispetto al gruppo dei favoriti, visto che Roglic era in poltrona , in attesa delle mosse dei concorrenti,

Sali sull’atteso Gamoniteiru, un nuovo gigante di classe speciale di 15 km con il 9,8 percento e 14 pendenze, e vedi l’estenuante disperato imposto dal Bahrain David de la Cruz, che decide di bruciare i fuochi d’artificio.

Il catalano ha sparato alla ricerca di Stoner, che stava perdendo tempo per spruzzare. La fatica stava colpendo il ciclista “australiano”, che de la Cruz ha raggiunto a 7 chilometri dal traguardo. Due in testa contro il mio camion preferito, che si è ribaltato in un minuto. Uno non ha voluto far riposare Stoner, e un altro ha preso gli alimenti, il leader degli Emirati.

Quindi il passo successivo per gli spagnoli è stato quello di sbarazzarsi dell’intrusione di Stoner a 5,5 dalla vetta situata a quota 1770 metri. Sembrava una situazione perfetta per vivere una prima vittoria spagnola, ma era solo un miraggio.

Superman tira le ali verso l’alto

A 5,5 dal traguardo stringe i tempi Egan Bernal, altro colosso dei colombiani, pronto a morire da killer, ha promesso. Le sue ciglia hanno scelto un set con Roglic, Lopez e Mas, quelli che sarebbero arrivati ​​a de la Cruz. A peggiorare le cose, poco dopo, Superman attaccò, inarrestabile, volando come un Condor lungo la stretta Gamoniteiru Road, dove la luce era spenta dalla nebbia.

Illuminato dalla sua ambizione, incoraggiato a conquistare il podio e con il presidente di Telefónica, Jose Maria Alvarez Baletti nella vettura della squadra, Superman aveva molte ragioni per trarre forza dalla debolezza. Quindi il ciclista Boyaca era inafferrabile, ed è tornato sotto la sua giurisdizione in un giorno storico.

Fu lui, definito dalla gloria, a lanciare un apice che già apparteneva all’immaginazione di Vuelta. Un premio in una stagione difficile, in cui ha dovuto combattere il COVID-19 e sventare uno sfortunato tour. Ha appena rinnovato per due anni con Movistar e questa vittoria corrisponde alla decisione della squadra.

In cima ad Alberto Fernandez, il tetto della Vuelta, Superman ha celebrato la sua terza vittoria del Tour e la quarta in una vittoria importante, inclusa la tappa regina del Tour 2020 al Col de Luz. Ha un podio alla Vuelta e al Giro, e apre il suo record su un altro podio che arriverà domenica a Santiago. L’immaginazione ti farà volare verso il tuo sogno.

Questo venerdì si svolgerà la diciannovesima tappa tra Tapia de Casaregos e Monforte de Lemos, con una lunghezza di 191,2 chilometri. (Dottoressa)