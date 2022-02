Supermassive Games registra 5 nuovi giochi nella serie The Dark Pictures

I videogiochi si sono sviluppati molto rapidamente negli ultimi anni e questo significa che hanno sezioni grafiche sempre più sorprendenti e più vicine alla realtà. Questo ovviamente facilita anche l’accesso alla maggior parte dei titoli cinematografici in cui si trovano i videogiochi la serie immagini scure Si distinguono molto.

Questi (per ora ce ne sono 3) ognuno ci racconta storie dell’orrore non correlate, con personaggi diversi. Sappiamo già che il prossimo in arrivo sarà The Devil In Me (presumibilmente in arrivo nel 2022), ma il futuro di questa serie è chiaramente più assicurato: i suoi director, Supermassive Games, hanno registrato 5 nuovi giochi.

The Dark Pictures ha avuto una corda per un po’

È normale che gli studi marchino i nomi dei giochi ben prima di immetterli sul mercato, facendo attenzione a non fare alcun passo con l’idea. La cosa migliore di questo è che oltre al nome, possiamo anche guardare i loro loghi, che possono darci alcune informazioni in modo da poter liberare la nostra immaginazione e pensare a quale potrebbe essere l’argomento di ciascuno.

Come ho detto prima, il prossimo titolo di Dark Pictures sarà Devin In Me, e sembra avere un elemento più “realistico” ponendo HH Holmes, il primo serial killer americano, come punto principale della trama.