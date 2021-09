Supermicro amplia la gamma di sistemi a processore singolo ad alte prestazioni

I server basati sui nuovi processori Intel Xeon E-2300 si uniscono ai server con processori scalabili Intel Xeon di terza generazione per fornire elaborazione a costi ottimizzati di livello aziendale per un’ampia gamma di carichi di lavoro.

San José, California., 8 settembre 2021 /PRNewswire/– Super Micro Computers, Inc. (SMCI)Il leader globale nel green computing, nello storage, nelle soluzioni di rete e nell’enterprise computing, ha annunciato un portafoglio ampliato di sistemi a processore singolo basati sui nuovi processori Intel Xeon E-2300 di terza generazione e Intel Xeon Scalable. Questa è nuova sistemi È compatibile con un’ampia gamma di applicazioni nei mercati verticali in crescita. Di conseguenza, i clienti possono ottimizzare l’esatta configurazione di cui hanno bisogno per le loro applicazioni, dai server entry-level ai sistemi smart edge fino ai data center.

Basati sui processori Intel Xeon E-2300, MicroBlade® e MicroCloud supportano applicazioni che richiedono un’infrastruttura di elaborazione ad alta densità, come streaming di contenuti, EDA, giochi interattivi e istanze di cloud metallico. Le aziende possono inoltre sfruttare i sistemi montabili su rack basati su questa nuova famiglia di processori, con funzionalità di I/O e sicurezza migliorate che rendono questi sistemi ideali per applicazioni hardware e di sicurezza.

I nuovi sistemi basati su processori Intel Xeon scalabili a socket singolo di terza generazione, come il SuperBlade® 6U, sono ideali per applicazioni multi-nodo ad alta densità. Il Supermicro SuperServer E403 montato a parete per ambienti di comunicazione sfrutta il maggior numero di core, la maggiore capacità di memoria e la massima velocità di I/O necessarie per offrire prestazioni elevate a un prezzo ideale.

“Le nostre soluzioni di sistemi rack multi-nodo e ad alto volume consentono una nuova classe di elaborazione per aziende e fornitori di servizi cloud, consentendo una nuova generazione di applicazioni che migliorano le prestazioni aziendali e il costo totale di proprietà”, ha affermato. Carlo LiangPresidente e CEO di Supermicro Corporation. “Offriamo un portafoglio ampliato di sistemi ottimizzati per applicazioni a processore singolo che offriranno esattamente le migliori prestazioni ed efficienza per carichi di lavoro specifici, tra cui telecomunicazioni, archiviazione, sicurezza, inferenza AI e provisioning minerale”.

I nuovi sistemi a socket singolo Supermicro offrono le prestazioni e le capacità per alimentare una gamma ampliata di carichi di lavoro dei data center e fornire prestazioni da data center a edge. Questi nuovi sistemi sono dotati di I/O PCI-E 4.0, che elimina i colli di bottiglia e accelera le applicazioni rispetto ai sistemi con precedenti generazioni di processori. Ora include anche il supporto per le funzionalità di sicurezza SGX di Intel. I nuovi sistemi a socket singolo sono disponibili in varie forme, come server multinodo, server rack e workstation.

I sistemi basati sul processore scalabile Intel Xeon a socket singolo di terza generazione supportano fino a 16 slot DIMM, consentendo fino a 4 TB di DRAM o 6 TB di DRAM + Intel Optane Persistent Memory (Pmem) – questa capacità di memoria per non single-socket sistemi preceduti. I sistemi basati su processore Intel Xeon E-2300 forniscono prestazioni server essenziali per le piccole imprese con un massimo di 8 core e 128 GB di memoria DDR4 con un TDP di 95 W.

I server Supermicro ottimizzati per applicazioni a socket singolo dotati di processori scalabili Intel Xeon di terza generazione includono:

SuperBlade – Sistemi multi-nodo con massima densità

5G/Edge – Rete mobile configurabile e Datacenter Class Computing nello Smart Edge

Mainstream: server di montagna versatili per applicazioni aziendali

WIO – Server I/O ottimizzati per rack

Storage – Sistemi di storage ottimizzati per l’azienda

Inoltre, i nuovi server Supermicro che utilizzano Intel Xeon E-2300 includono:

MicroBlade – Soluzione multimediale, scalabile e versatile

MicroCloud – Sistemi ad alta densità per cloud hosting dedicato o scalabile

WIO – Server I/O ottimizzati per rack dall’ottimo rapporto qualità-prezzo

Mainstream: server rack per aziende entry level

