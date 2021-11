Supporto nativo storico per file NTFS, miglioramenti per Intel, AMD e persino Apple M1

Questo Halloween, Linus Torvalds ha Annunciato il nuovo kernel Linux 5.15. La versione storica sarà inclusa per la prima volta Supporto nativo per il file system NTFS utilizzato da Windows. È qualcosa che già sapevamo sarebbe arrivato dopo un po’ Una lunga storia di tentativi di integrazioneFinalmente una realtà.

Sebbene sia una delle novità più singolari, non è l’unica. Questo core migliora il supporto per CPU e GPU AMD, oltre a migliorare il supporto per Intel Alder Lake e persino il chipset Apple M1. Ma c’è anche Supporto iniziale per nuovi grafici a partire dal Intel ARCMiglioramenti del file system EXT4 e miglioramenti delle prestazioni di Btrfs.





Il driver NTFS3

Il driver NTFS3 è stato originariamente sviluppato da Paragon Software, e originariamente un codice proprietario, ha fatto molta strada da quando Paragon ha stretto una partnership con Microsoft, ha rilasciato il codice e ha lavorato all’unisono con gli sviluppatori Linux in modo che gli alti e bassi del codice del kernel Linux siano finalmente incluso.

Ciò significa non solo più funzionalità, ma anche prestazioni migliorate, oltre all’impegno a mantenere il conducente in movimento nel futuro. che è Per la prima volta nella storia c’è un vero supporto nativo per il file system Windows su Linux usando questo kernel.

AMD, Intel, M1

Linux 5.15 include miglioramenti come il supporto per il monitoraggio della temperatura per le APU basate su AMD Zen 3, il nuovo driver audio APU Van Gogh, che dovrebbe sfruttare valvola del vapore. A parte quello, Supporto grafico RDNA2 in arrivo aggiunto al driver AMDGPU.

Intel sta anche sfruttando molto il nuovo core. Il supporto per la dodicesima generazione di processori Intel, Alder Lake, è stato migliorato aggiungendo il supporto per il driver Intel TCC. come aggiunto Supporto iniziale per le nuove GPU Intel DG2 / Alchemist basate sull’architettura Xe-HPG.

Per migliorare il supporto del chipset Apple M1, il driver IOMMU è integrato in Kernel 5.15.0 Grazie a Progetto Asahi Linux che abilita Esegui un ambiente desktop Linux utilizzabile su Mac con Apple Silicon.

Tutto sommato, è un’ottima versione e arriverà in seguito nella tua distro preferita a seconda di quale distro stai utilizzando. Ma sicuramente dovrebbe essere preso in considerazione se stai pensando di utilizzare hardware di prossima generazione con Linux.