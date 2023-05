Survivor riporta in vita il leader più odiato del Fallen Order

A livello dei boss fastidiosi e frustranti di Star Wars Jedi: Fallen Order e Jedi: Survivor, Trova Bogdo Occupa una delle prime posizioni. È una specie di rana gigante che ha reso la vita difficile a molti giocatori nel corso degli anni (server incluso) perché è così potente e alcuni dei suoi attacchi sono difficili da schivare… se non conosci qualche trucco.

Oggdo Bogdo è tornato Star Wars Jedi: Sopravvissuto. Ci sono diversi incontri contro questa bestia malvagia, ma uno in particolare è fatto di vero male. Si trova nella spaccatura nel negozio dell’addomesticamento, che viene sbloccato quando Oggdo Bogdo viene sconfitto Castello di Kahleen a Koboh. Quando siamo entrati nella spaccatura, abbiamo scoperto l’orrore: una doppia battaglia di Oggdos.

I capi sono chiamati oggdo portello E Trova Bogdo. I nomi sono ciò che li distingue, in quanto sono essenzialmente lo stesso insetto, con gli stessi attacchi e lo stesso potere mortale. E non sentirti male per morire troppe volte, il combattimento è disgustosamente difficile. stella filante Adrian Derà MaskRive è morto 1206 volte e ha impiegato 29 ore per batterlo. tormentarlo Immortalata in un tweet condivisa dai nostri colleghi Giochi 3D.

Star Wars Jedi: Sopravvissuto Ora è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC. aggiornamenti che hai rilasciato Ripubblicazione di intrattenimento Hanno risolto la maggior parte dei problemi di prestazioni e dei bug su tutte le piattaforme, ma c’è ancora del lavoro da fare.

