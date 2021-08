Suspense in Francia sul futuro di Mbappe e attesa del debutto di Messi

Kylian Mbappe era presente, venerdì, al penultimo allenamento del Paris Saint-Germain (Paris Saint-Germain) prima della partita di campionato di domenica contro il Reims, che è stata caratterizzata dalla suspense per la sua giovane stella, che potrebbe approdare al Real Madrid, e possibili aspettative. L’esordio di Leo Messi.

Il tecnico del Paris Saint-Germain, l’argentino Mauricio Pochettino, terrà una conferenza stampa sabato, alle 12 GMT, in cui si dovrebbe sapere se Mbappe è stato convocato per la trasferta di Reims, a circa 150 chilometri da Parigi, e se Messi ha un’opportunità. Dipingere con i colori della squadra parigina.

Fino ad allora, l’incertezza è il limite. L’allenamento del PSG al Camp de Logis è stato a porte chiuse, come previsto. L’internazionale francese, che ora sta ricevendo tutte le attenzioni, ha preso parte con naturalezza, annota sul suo sito Le Parisien, anche se il giornale ha riferito che si stava “preparando di fatto a tutte le ipotesi”.

La formazione di questo sabato riceverà maggiore attenzione, poiché si apriranno i primi 15 minuti di stampa grafica.

Secondo le ultime informazioni, il Paris Saint-Germain ha ricevuto una seconda offerta per Mbappe dal Real Madrid del valore di 180 milioni di euro (di cui 10 in incentivi molto fattibili). La stampa locale riporta che i parigini stanno già valutando una carriera per la loro star francese, cosa di cui si pentono molto.

Il club parigino, che nel 2017 aveva accettato di pagare al Monaco 180 milioni per Mbappe, ha cercato di legarlo a un contratto fino al 2026 e a uno stipendio netto annuo di quasi 25 milioni di euro.

Nonostante il potenziale debutto di Messi sia stato un po’ oscurato dal “caso Mbappe”, le aspettative sono molto alte. Questa sarà la prima volta che il sei volte vincitore del Pallone d’Oro vedrà una maglia del club diversa da quella del Barcellona.

Nella cittadina di Reims, lo stadio di Auguste Delaune sarà riempito al limite, con 20.000 spettatori; Ci saranno un centinaio di giornalisti e molti stranieri. e più di trenta fotografi.

Messi, 34 anni, pratica sport dal 12 agosto e Pochettino si è detto soddisfatto del tono fisico del giocatore.