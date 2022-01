Susto en el fútbol español: se derrumbó una tribuna con simpatizantes de Deportivo La Coruña en pleno festejo de gol

La pared cedió luego que los simpatizantes se abalanzaran durante el festejo de gol en un encuentro ante Zamora por la Tercera División de España

Il messaggio viene visualizzato in un incontro di calcio della terza divisione del calcio spagnolo. Una tribuna con simpatizantes del Deportivo La Coruña se derrumbo en un festejo de gol y de milagro no hubo que lamentar víctimas, aunque sí varios hinchas sufrieron heridas y uno de ellos fue derivado an un hospital, según informó el diario marchio.

El incidente ocurrió este miércoles en un encuentro frente a Zamora, que recibió al Deportivo La Coruña por una nueva fecha del ascenso español. video persi, tanto de la transmisión come los que captaron los propios aficionados presenta en el estadio figli d’impatto.

Il momento del terrore se l’origine è a los 44 minuti del secondo tempo in cui Alberto Quiles le dio e il triunfo agonico a Deportivo La Coruña. El delantero español de 26 años corrió a celebrar junto a sus compagni a la altura de del córner, donde se encontraba un grupo de aficionados all’elenco gallego.

En queste entonces, debido a la presión que ejercieron los simpatizantes, la estructura laterale ubicada Junto al campo de juego del Estadio Ruta de la Plata del Zamora cedió e todos cayeron. Fortunadamante, debajo de la misma no se encontraba nadie y tampoco hubo heridos de gravedad. Solo algunos que fueron trasladados de inmediato al hospital más search.

“Gracias por el apoyo, como siempre, y mucha fuerza a los lesionados en la celebración del gol”, publicó el Deportivo La Coruña en su cuenta de la red social Twitter. L’equipaggiamento gallego lidera el Grupo 1 della Primera División RFEF (tercera categoria del calcio spagnolo).

Por su parte, el club Zamora también publicó un comunicato contando gli hechos ocurridos en su estadio.

“El Zamora CF lamenta profondamente los heridos de la afición del Deportivo de La Coruña tras desprenderse una valla en el Ruta de la Plata durante la celebrazione del gol que ha dado la victoria al equipo gallego”.

“El club quiere agradecer enormemente la rápida actuación de Cruz Roja, Proteción Civil, Policía Nacional y Policía Municipal, así como a los Representativeantes de las instituciones presentas en el encuentro además de los que su que por ni con locé lado conc entida mostrad rojiblanca, y han ayudado en todo momento a agilizar el traslado de las personas que han sufrido lesiones durante la caída”.

“Desde el Zamora CF esperamos la muy pronta recuperación de todos y cada uno de ellos”.

