SUV elettrico

Subaru Ha iniziato la sua era elettrica con separareauto a quattro ruote Nessuna emissione Offerto solo con trazione integrale. È anche il primo modello a emissioni zero del marchio giapponese. Non ci sono ancora prezzi annunciati per il SUV, ma la società osserva che sarà compatibile con spostare il piano, Cosa comporta la tariffa? Meno di 45.000 euro tasse escluse. Arriverà in Spagna a novembre,

Sviluppato con Toyota Dalla stessa piattaforma è apparso Toyota bZ4x e il Lexus RZ450e. È praticamente identico a loro nelle sue proporzioni, sfoggiando una silhouette di forme scolpite. Le sue dimensioni lo incorniciano parte DÈ lungo 4,69 metri, largo 1,86 metri e alto 1,65 metri.

In termini di design, il Subaru Soltera Aggiungi dettagli che aggiungono carattere speciale. Mette in risalto scudo anteriore, che riprende la caratteristica griglia esagonale del brand. Il paraurti, con i due fendinebbia posizionati in basso, aggiunge carattere. Inoltre i piloti, anteriore e posteriore, hanno la tipica forma a C degli altri modelli della gamma.

Ci si può aspettare da un modello di queste dimensioni, ma va oltre. In entrambi i sedili anteriori, e soprattutto, nel posteriore, la sensazione è di a Capacità massimacon molto spazio per la testa e per le gambe, anche con i sedili nella posizione più arretrata.