Suzanne Leon viene presentata come la nuova partecipante a “El Gran Chef Famosos”, in sostituzione di Jorge Henderson

Suzanne Leon viene presentata come una nuova partecipante a "El Gran Chef Famosos", in sostituzione di Jorge Henderson

“Il Grande Cuoco” Continua a sorprendere i suoi seguaci. Era l’ultimo invitato alla festa Marco Vito Villanella che ha accompagnato i partecipanti in cucina. Tuttavia, l’arrivo di un nuovo abbonato, sabato 6 maggio, è stato annunciato dopo la partenza Giorgio Henderson.

Ed è che l’emittente si è dimessa direttamente mercoledì scorso quando era sotto processo. Henderson Si è fermato a metà del programma e ha preso il comando, a quel punto ha ringraziato la produzione e la giuria per l’opportunità.

Lì ha sorpreso tutti rassegnando le dimissioni in diretta, affermando che sentiva che questa competizione era per i giovani, e che preferiva non continuare perché non si sentiva in grado di presentarsi al meglio ed eccellere.

“Non do di più, sono stanco. Jose Pelaez Questo è come ‘prendi il posto ed è tutto tuo’. Grazie ‘Rayo en la Botella’ e grazie Latina. Non voglio che la gente si ricordi di me per troppi errori, non posso”, ha sottolineato Henderson allo sguardo attento della giuria e alle tante facce sorprese dei suoi colleghi.

Pertanto, ha inviato un sostituto per sostituirlo in questa seconda settimana. Fu allora, durante la presentazione del secondo giro di partecipanti, che si fronteggiarono per evitare la sentenza, che apparve il nuovo partecipante.

Era sull’orlo di Susan LioneIl modello precedente è arrivato per entusiasmare i partecipanti e la giuria. Tuttavia, è stato ben accolto da tutti. Ha ammesso fin dall’inizio di non essere brava a cucinare e, nonostante ciò, le avrebbe dato tutto in questa competizione, quindi è passata direttamente al secondo turno.

Durante il suo fidanzamento, era così sicura di sé che trascorreva molto tempo nel magazzino a scegliere il cibo per i suoi piatti. Questo sembra aver funzionato contro di lui, perché quando stava preparando le ciambelle ripiene, stava iniziando a mancare di minuti. Il condimento non è stato dei migliori della serata, peccato fosse la sua prima volta in questa cucina, motivo per cui è stato giudicato e dovrà lottare per la sua sopravvivenza.

Venerdì 5 maggio tre partecipanti sono stati giudicati e processati Patricia Portocarrero, Millet Figueroa e Ricardo RondonAffronteranno tutti coloro che non hanno cucinato bene nel prossimo gruppo di concorrenti.

Sabato 6 maggio si sono affrontati sei nuovi entranti, incl Susan Lione Nuovo membro. Ma il suo esordio non è stato dei migliori, visto che l’arbitro si è subito schierato con lui Miguel Vergara e Natalia MalagaChe ora dovrà vincere per continuare questo cammino verso la vittoria

I sei concorrenti dovranno lottare per la sopravvivenza lunedì 8 maggio in una nuova edizione del programma. In questa occasione lo scontro doveva essere un gioco a due, e non si sa ancora come si comporranno, ma la competizione continua.