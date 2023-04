Svelando una statua di Brian Johnson nella città che ha tenuto il suo primo concerto con gli AC/DC! – Finora

43 anniDa quel giorno è passato Brian Johnson prendi il bastone Bon ScottVoi È diventato il cantante principale degli AC/DC. Ovviamente, questo non è stato un compito facile, ma l’ha portato a termine e ha debuttato 29 giugno 1980 al Palais des Expositions di Namur, in Belgio. Ebbene, lì hanno voluto onorare un giorno così speciale con una statua in memoria del cantante britannico.

Questo progetto è uscito dalle mani del crowdfunding come lo erano i fan degli AC/DC Michel Remy, Mike DeVestre e Georges Bosingault Volevano mantenere la memoria dell’artista sempre nella loro città. Dicono che il supporto Radio Nazionale RTBF Classico 21. La statua è firmata da Design Stone e presenta una pietra blu belga, che ha un’età compresa tra 150 e 350 milioni di anni.

Brian Johnson ha già rilasciato una dichiarazione ringraziandolo per qualcosa di così speciale come questa statua. Con questo tributo ci viene in mente la prima band australiana RockFM di Brian quando fece il provino per i Geordie, un gruppo della sua città natale. Così Angus parla di un incontro tra Bon Scott e Brian Johnson Senza che il secondo sappia nulla: Boone ha detto che sembrava fantastico, ha detto che sembrava Piccolo Riccardo Era sul palco. Ha detto che quest’uomo ululava e urlava. Poi ha detto di aver visto l’uomo a terra. Bello – buono Ha pensato che fosse fantastico, la migliore recitazione che avesse visto, e cantante, da molto tempo. Ma quello che non sapeva, lo scoprì in seguito, Brian Un attacco di appendicite. Ma Bello – buono Pensava che facesse parte dell’atto. Pensò: “Questo ragazzo è fantastico”. E stava ancora suonando queste note alte.

Non dimenticare

