Svelato il prossimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot: il deathmatch tra Goku e Piccolo Jr

Il Grande Re Demone era morto, ma la sua influenza non era scomparsa del tutto. Prima di morire, il malvagio cattivo sputa un uovo da cui si schiude suo figlio Piccolo Jr. Son Goku lo affronterà nella 23esima edizione del Torneo di Arti Marzialil’arco di Dragon Ball che ci godremo nel prossimo DLC di Dragon Ball Z Kakarot, come confermato dalla stessa Bandai Namco.

La notizia è apparsa come rumor qualche giorno fa, però rimorchio di lancio Da Alone Against Fate, un DLC con protagonista Bardock convalida le voci. Come il contenuto del padre di Goku, Questa seconda storia farà parte del nuovo Season Passche includerà un terzo DLC, non ancora rivelato.

L’adolescente Goku contro Piccolo Jr.

Sono passati alcuni anni dall’ultima volta che abbiamo visto il piccolo Goku, ma il tempo non è passato invano. Il ragazzo è diventato un adolescente, molto diverso dalla versione mini che abbiamo incontrato nei precedenti archi di Dragon Ball. Il giovane ha avuto uno scatto di crescita, è molto più alto e più forte. Prima dell’epopea saiyan, l’eroe dovrà affrontare il suo destino e combattere fino alla morte contro Piccolo Jr. , nemico giurato, anche se il suo cuore non è oscuro come quello del padre.

Dragon Ball Z Kakarot sarà presentato in anteprima tra pochi giorniLa prossima generazione di indigenie approfitta del lancio DLC BardackDisponibile dal 13 gennaio. Il gioco di ruolo sviluppato da Cyberconnect 2 è stato originariamente lanciato per PS4, Xbox One e PC (successivamente su Nintendo Switch), sebbene funzionasse su sistemi esistenti grazie alla sua retrocompatibilità. Dalla mano della patch riceverai il gioco Miglioramenti grafici e prestazioni.

Fonte | Bandai Namco