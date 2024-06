Svizzera – Italia: la Svizzera batte i campioni d’Europa

L’Italia esce dall’Europeo con grande tristezza e senza gloria. Il campione europeo in carica ha vinto la corona tre anni fa Wembley ai rigori contro l’InghilterraAbbandona la gara dopo essere stato surclassato dall’inizio alla fine svizzero, una scelta che non può più essere considerata sorprendente. Ha raggiunto i quarti di finale agli Europei precedenti (eliminando Francia) e ora promette forti emozioni in quello attuale. Non aveva nemici tra gli italiani e aggravò una nuova crisi. Con Roberto Mancini il titolo ha messo in ombra lo status attuale di una squadra Che era assente all’ultimo Mondiale e non ha mostrato nulla nel torneo attuale. Un po’ dell’Italia che finisce sempre seconda nel proprio girone. Se la squadra inglese si ritrova in fondo alla classifica, è sempre opportuno eliminare un paese come l’Italia. Attenzione in Svizzera. Lei e l’Austria sono state invitate a sorprendere i Campionati Europei in Germania.

Fin dall’inizio una squadra è apparsa a suo agio sull’erba e l’altra no, anche se non avrebbe proposto nulla di diverso dalle aspettative. Non sa però che non può lasciare il suo centrocampo. Ha dominato la Svizzera e l’Italia ha sofferto. Perché Murat Yakin ha sviluppato un sistema ben consolidato in Svizzera. Una squadra che difende sempre gli attaccanti, con tre difensori centrali, che entrano in aree insolite per consentire ai difensori di far riflettere l’avversario. lo ha immerso in un paesaggio. Frustrati da ogni sconfitta, gli italiani non furono in grado di unirsi. Non hanno soluzioni. Cheesa e El Shaarawi Le ali furono lanciate con la chiara intenzione di poter attraversare gli spazi vuoti. Sarebbe impossibile senza un difensore sulla palla e all’altezza dei terzini.

Se Mbolo fosse stato un po’ più preciso nei movimenti, le occasioni svizzere sarebbero state molto più chiare. L’ultimo passaggio è fallito o, più precisamente, quel movimento di frenata riuscito. Perché in un buon gioco svizzero tutti lavorano come un orologio, con o senza palla, mandando sempre la palla attraverso le gambe di Xhaka., il suo uomo principale. Anche mettere qualcuno sulla sua strada ha rubato la sua attenzione. Anche se con il pareggio poteva sempre segnare il gol inaspettato, l’Italia ha dovuto cambiare programma. Di Lorenzo, infatti, ha tentato un tiro di sinistro su calcio da fermo. Non ha colpito la palla e alla fine era appena in vantaggio. E’ quello che cercavano gli uomini di Spalletti.

Una grande Svizzera

L’Mbolo approfitta dell’errore in apertura di Darmian Anche se Donnarumma ha indovinato il suo tiro nell’uno contro uno quando è stato dichiarato in fuorigioco. Andrebbe così, se arrivasse il gol della Svizzera. In precedenza, Seesa ha trovato un’azione all’interno dell’area presa da Akanji senza che Sommer interferisse. Freuler non spreca più un attacco veloce con pochi tocchi, il centrocampista arriva in area, tira alla sinistra dopo più controllo con l’altro piede.. Giusta ricompensa. Il raddoppio non è stato aggiunto al punteggio prima dell’intervallo quando Donnarumma ha colpito il palo dopo un errore di Ryder. L’Italia era su una corda tesa e di solito si sente storicamente bene.

A mezzo minuto dall’inizio del secondo tempo ha afferrato un braccio. Il primo attacco della Svizzera all’ala sinistra, lo distruggono Vargas al vertice dell’area per permettere all’attaccante di inserire la palla nella squadra avversaria. Lo svizzero sferra un colpo che sembra decisivo. E’ ora di svegliare l’Italia o, almeno, di provarci. Scar non ha avuto nemmeno la fortuna che di solito arriva con l’Azura, che ha colpito un legno in quello che avrebbe potuto essere un altro autogol nella partita. La ritirata dalla Svizzera o l’avanzata dall’Italia cominciarono ad avvenire casualmente. Quando gli uomini di Yakin abbandonarono la pressione transsulfiana, il pericolo. Nonostante il 2-0, gli svizzeri continuano a ridere degli scontri. Si sentivano superiori.

L’Italia può avvicinarsi al tabellone solo isolatamente. C’era qualcosa di molto importante quando a Schamacca mancava ancora un quarto d’ora. La palla colpì il palo con un tiro corto. Non è fuorigioco. Spalletti gioca già con due attaccanti e piazza tutte le cannonate a disposizione. La qualità di Pellegrini è tale che questo tipo di incontro non può mancare. C’era un peccato italiano. Invece di cercare le ali, le palle anteriori come unica fonte. E questa Italia non ha paura del gioco diretto. Lascia l’EuroCup senza provare nulla. Anche nell’ultimo Mondiale è arrivata seconda nel girone con la Svizzera.. Sono stati campioni nel 2021. La Svizzera è una squadra importante. Lo è già. La differenza tra i due è evidente.