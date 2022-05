SWDHU implementa l’azione sociale “Salva il nostro spazio con valore” – Boletines Dependencias

Leon, Guanajuato il 07 maggio 2022Il Segretariato per lo Sviluppo Sociale e Umano ha pulito il fiume nella comunità di San Juan de Otates, nel comune di León, Gto.

Attraverso il programma “I can, Gto. Can”, è stata eseguita una procedura di follow-up per riunire detti beneficiari del programma, residenti della comunità, dipendenti di Starbucks Mexico e funzionari SWDHU, per svolgere attività di pulizia nel fiume che attraversa il comunità in un tratto del noto Ponte Giallo al Bacino del fiume Lerma, dove sono presenti immondizia, ramoscelli, foglie, pneumatici per auto, ecc.

I residenti della comunità hanno partecipato alla pulizia con grande entusiasmo ed hanno espresso la gioia che dà loro lavorare insieme per il benessere della loro comunità; “Siamo molto soddisfatti della risposta che abbiamo ricevuto durante la giornata di pulizia e vogliamo che tu sia coinvolto nello svolgimento di questo tipo di lavoro familiare, perché è a beneficio di tutti”, ha commentato il Sig. Gerardo Soto, Delegato della Comunità.

Attraverso questo lavoro trasversale in cui hanno collaborato 68 persone, tra iniziativa privata, popolazione e governo, è chiaro che il lavoro può essere svolto insieme a beneficio di tutta la popolazione, purché sia ​​svolto con il ferma convinzione che sarà uno sviluppo integrato, dove il beneficio è personale, familiare e comunitario.