Swiatek e Jabeur lotteranno per il titolo degli US Open nella finale femminile

Polacco Iga Swiatek e tunisino Ana Jaber Le due squadre si incontreranno sabato nella finale degli US Open, il quarto e ultimo “Grand Slam” della stagione, dopo aver superato gli impegni in semifinale contro la bielorussa Arina Sabalenka (3-6, 6-1, 6 -4) e la francese Caroline Garcia (6-6) rispettivamente -1, 6-3.

Swiatek, numero 1 al mondo, è riuscito a recuperare da un set contro e da 4-2 nel terzo, alzando due palle break e scivolando per la prima volta nella finale “Big” degli Stati Uniti due ore dopo. E 11 minuti di gioco. Ora giocherà la finale del Grande Slam per la terza volta dopo aver vinto le due che ha giocato al Roland Garros nel 2020 e nel 2022.

Da parte sua, Jaber, testa di serie 5, è diventata la prima giocatrice a qualificarsi per la finale di Wimbledon – che ha perso contro Elena Rybakina del Kazakistan – e il New York Championship nella stessa stagione dall’americana Serena Williams nel 2019, il tutto dopo essersi sbarazzata di Caroline Garcia in un’ora e sei minuti in uno scontro che non è soggetto ad alcuna interruzione.

Swiatek e Jabeur hanno due vittorie ciascuno nelle partite l’uno contro l’altro nel tour, andando 1-1 sul cemento. Nell’unico incontro stagionale, i polacchi hanno vinto la finale sulla terra battuta a Roma 6-2, 6-2.