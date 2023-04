Swiatek ha alzato il tredicesimo trofeo della sua carriera

ESPNtennis.comLettura: due minuti.

Iga Swiatek è due volte campione dello Stoccarda. Autorità Palestinese

Iga Swiatek (Numero 1 nella classifica WTA) Ha chiarito, ancora una volta, perché è la migliore tennista del mondo. In una finale da sogno della competizione, e del torneo delle prime due in classifica, vince contro di lei Arina Sabalenka (n. 2) 6-3 e 6-4 culminano in WTA 500 Stoccarda.

Il primo gruppo era in condizioni ottimali. Entrambi i tennisti hanno giocato ad alto livello e una pausa nell’ottava partita ha permesso ai polacchi di vincere. La seconda parte è stata completamente diversa. Il numero uno del mondo ha dominato molto più saldamente dal primo punto e, nonostante ci sia stato un solo break, non ha dato scampo al bielorusso. Alla fine, ha terminato il lavoro in 1 ora e 50 minuti.

Swatik, campione di questo stesso torneo nel 2022 (contro lo stesso avversario), ha difeso con successo il titolo in questa stagione. Per questo, ha dovuto vincere la sua strada qinwenzheng (n. 25), Karolina Pliskova (n. 17), Ana Jaber (n. 4) ora Sabalenka In definizione fantastico.

Pole ha conquistato il suo secondo titolo WTA dell’anno E il tredicesimo in carriera. Questi i premi vinti finora: Tre grandi campionati (Roland Garros 2020 e 2022; US Open 2022), Cinque WTA 1000 (Roma 2021 e 2022; Doha, Indian Wells e Miami 2022) e Cinque WTA 500 (Adelaide 2021, Stoccarda 2022 e 2023, San Diego 2022 e Doha 2023).

Si prospettano settimane importanti per il tennista 21enne. In classifica ha 2084 punti di vantaggio sulla bielorussa, sua principale inseguitrice. Ora passerà rapidamente a Madrid Dove non difende punti (l’anno scorso non ha giocato per infortunio). Tuttavia, in seguito avrebbe dovuto affrontare il difficile compito di ricontrollare i 3.000 punti guadagnati. Roma E Roland Garros (campione in entrambi i tornei).