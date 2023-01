Switch supera Wii come console più venduta in Francia, con oltre 7 milioni di unità vendute

chiavi può battere a Nuovo record di venditequesta volta in Francia: la console ibrida nintendo ha superato un’altra delle macchine N di maggior successo, Nintendo WiiGrazie al fatto che è riuscito a piazzare quasi un milione di unità in più nelle case dei videogiocatori francesi. era il suo Philippe Laveau, direttore generale, Nintendo Franciache ha condiviso queste informazioni, affermando che il 10,5% dei francesi possiede già uno Switch.

In totale, fino al 2022, sono state vendute 987.000 console della famiglia Nintendo Switch, tra cui il modello standard, le versioni Lite e OLED. Questo numero porta a ben il numero totale di console vendute dal lancio di Switch nel 2017 7,1 milioni di unità nella sola Francia. Considerando che il Wii ha venduto 6,3 milioni di console nella sua vita commerciale, questo nuovo sistema ha superato questa amata console.

Non solo l’ibrido ha ottenuto buoni numeri di vendita hardwareMa È anche in cima alla lista dei 10 videogiochi più venduti in Francia Nel 2022: Nove su 10 erano giochi per Switch, con Fifa 23 PS4 è l’unica eccezione. I più popolari erano Pokémon Arceus LeggendeE Pokémon scarlatto e violaE Mario Kart 8 Deluxe S Animal Crossing: nuovi orizzonti.

Nonostante il successo, Switch deve ancora vendere qualche milione in più per affermarsi come la console più venduta in Francia: questo record è attualmente detenuto da Nintendo DS, con 10,6 milioni di unità vendute nel paese vicino. in cima al hardware Il videogioco più venduto sul mercato francese, non è solo hardware Nintendo, da allora PlayStation 4 Mantiene una posizione piuttosto elevata grazie a 6 milioni di console vendute.

Globalmente, i numeri Nintendo Switch È anche davvero impressionante: mi sono intrufolata Il best seller della storia Insieme a 114,33 milioni di unità Venduto in tutto il mondo, ha superato anche Wii (101,63 milioni) e PlayStation (102,4 milioni+). Tuttavia, gode anche di una forte concorrenza nel mercato internazionale: La più venduta al mondo resta la PS2, con oltre 155 milioni di unità vendute Si è classificato a livello internazionale, seguito da Nintendo DS (154,02 milioni), Game Boy (118,69 milioni) e PS4 (117,2 milioni).