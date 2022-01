Sylvia Pasquale ha risposto all’arresto di Frida Sophia negli Stati Uniti

Sylvia Pasquel non ha voluto rilasciare dichiarazioni su sua nipote, ma ha confermato di essere pronta a riceverla “a braccia aperte” (Immagini: Instagram/@sylviapasqueloficial/@ifridag)

Silvia Pasquale Parla dei problemi che sua nipote ha dovuto affrontare Frida Sofia Con le autorità degli Stati Uniti, sebbene non volesse fare alcuna dichiarazione forte, ha assicurato di avere “braccia aperte” con loro.

Domenica scorsa, 24 gennaio, Frida Sophia è stata arrestata a Miami, in Florida, con l’accusa di Comportamento disordinato e resistenza al momento del tuo arresto, quindi ha dovuto pagare a Garanzia di circa $ 1.500.

Il modello lo ha affermato Non ha ricevuto aiuto dalla sua famigliaPerché non poteva nemmeno chiamare nessuno per chiedere supporto perché le persone coinvolte nel suo arresto gli hanno preso il cellulare.

Sylvia Pasquale ha risposto a questi eventi e ai commenti di Frida. Sebbene siano eventi che accadono all’interno della sua famiglia, ha detto l’attrice, preferisce non parlarne perché non la riguarda.

Frida Sophia è stata arrestata a Miami, negli Stati Uniti, con l’accusa di disturbo all’ordine pubblico e resistenza all’autorità (Foto: Miami-Dade County)

“Sono cose che accadono nella mia famiglia, ma Non sono una mia responsabilità, o rilasciare interviste o chiarimenti o altro, così ho sempre Stai fuori da queste situazioni‘, croce in un’intervista con oggi.

Sebbene abbia mostrato riluttanza a parlare di quello che è successo con Frida, ha chiarito che è pronta a sostenere sua nipote se si avvicina a lei.

“Io sono sempre a braccia aperte; chi vuole avvicinarsi a me, con piacere, con tutto l’amore del mondo, lo accolgo a braccia aperte, ma non mi offro neanche”.

Al momento nessun altro membro della famiglia ha risposto all’arresto di Frida Sophia, che ha annunciato davanti alle telecamere Grasso e magro Quando rilasciato:Sai cos’è triste? Nessuno della mia famiglia era qui, quindi puoi vedere..

La modella ha confermato di non aver ricevuto alcun aiuto da Alejandra o da nessun altro membro della sua famiglia per uscire di prigione (Immagine: Instagram / @laguzmanmx)

I giornalisti hanno riferito che solo i media stavano aspettando la modella fuori dalla prigione, poiché né la famiglia né gli amici la sostenevano. Per lo stesso motivo, gli analisti si sono offerti di trasferirla nel suo appartamento.

Come ha spiegato la figlia di Alejandra Guzman, sarebbe stato tutto un malinteso e Una rissa in un ristorante di lusso della zona.

Frida Sophia ne ha parlato nelle opere citate È stata accusata di aver rubato una bottiglia d’acquaIl motivo per cui gli uomini della sicurezza stavano lottando con lei per farla uscire di casa. Ha notato che questo sarebbe successo perché al direttore del ristorante non piaceva.

Prima del suo arresto a Miami con l’accusa di condotta disordinata e resistenza, Frida Sofia ha caricato una storia su Instagram (Notizie: Messico)

“La verità era semplice… Direttore gioiello Non mi piaceva Volevano portarmi fuoridisse il modello. mostra il ferite Che gli uomini della sicurezza lo abbiano lasciato dicendo: “Gli uomini della sicurezza sono entrati gioiello E hanno detto che era perché avevo rubato una bottiglia d’acqua”.

Dopo che la giovane donna è stata rilasciata, i presunti testimoni hanno fornito la loro versione di quanto accaduto. Tramite podcast di Chisme non esiste, qualcuno ha confermato che Frida avrebbe ricevuto una bottiglia d’acqua da $ 5, ma si è rifiutato di pagarla. Più tardi, si sarebbe seduto nella sezione VIP Dal luogo, il momento in cui La sicurezza gli ha chiesto di andarsene.

Secondo gli esperti di immigrazione a Grasso e magroLa modella non avrà problemi con i suoi documenti statunitensi se la sua copia verrà verificata come quella reale. Inoltre, è stato confermato che il personale del ristorante avrebbe intentato una causa contro il caso prendendo il cellulare di Guzmán.

