System Shock Remake ci immerge nella nostalgia con un nuovo gameplay

edizione del sistema d’urto È un gioco molto atteso. Dopo diversi anni di sviluppo, arriverà il gioco di ruolo fantascientifico A volte nel 2022 Su PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One. Non lo vedevamo da molto tempo, ma il PC Game Show 2022 era l’ambientazione perfetta: divertiti Nuovo fantastico gioco.

Non perdere Capcom Summer Games Festival 2022: Data e ora dell’evento

Il Galleria Capcom Durerà circa 35 minuti e si svolgerà 13 giugno alle 00:00 (Cronologia della Spagna, della Penisola e delle Isole Baleari). Poi vi lasciamo l’orario stabilito per tutti. Tra i contenuti attesi, l’evento si concentra su giochi che sono già stati annunciati, quindi è probabile che appaiano Combattente di strada 6 S Resident Evil 4 Remake O l’adattamento di Resident Evil 8 Village per la realtà virtuale, tra gli altri. In questo Collegamento Hai tutti i dettagli e te lo diremo Come guardarlo online.

Spagna (Penisola e Isole Baleari): 00:00

Spagna (Isole Canarie): 23:00.

Argentina: 19:00.

Bolivia: 18:00.

Brasile: 21:00

Cile: 18:00.

Colombia: 17:00

Costarica: 16:00

Cuba: 18:00.

Ecuador: 17:00.

El Salvador: 16:00

Stati Uniti (Washington, DC): 18:00

Stati Uniti (ora del Pacifico): 15:00

Guatemala: 16:00.

Honduras: 16:00

Messico: 17:00.

Nicaragua: 16:00.

Panamá: 17:00.

Paraguay: 18:00.

Perù: 17:00.

Porto Rico: 18:00

Repubblica Dominicana: 18:00

Uruguay: 19:00.

Venezuela: 18:00.

Linea | Spettacolo di giochi per PC 2022